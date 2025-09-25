Advertisement
थाने की कुर्सी पर बैठीं बेटियां, गाजियाबाद में छात्राओं ने संभाली कानून-व्यवस्था की कमान

Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया. महिला सशक्तिकरण की दिशा में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की यह पहल अनोखी और प्रेरणादायी रही

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 03:34 PM IST
Ghaziabad News/पीयूष गौर:  महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने एक अनोखी पहल की है. इसके तहत जिले के अलग-अलग स्कूल-कॉलेज की छात्राओं को एक दिन के लिए थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर/कोतवाली इंचार्ज) का चार्ज दिया गया. इस दौरान छात्राओं ने न सिर्फ थाने में आने वाली शिकायतें सुनीं बल्कि उनका समाधान भी सुझाया. उन्होंने पुलिसकर्मियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव भी हासिल किया.

थाना विजयनगर में एमबीबीएस व एमडी की छात्रा मनाली को कार्यवाहक थाना प्रभारी बनाया गया. उन्होंने फरियादियों की समस्याएं ध्यान से सुनीं और माना कि पुलिस का काम जितना आसान बाहर से लगता है, असल में उतना ही चुनौतीपूर्ण है. वहीं कोतवाली गाजियाबाद में एमकॉम की छात्रा चंचल भारती को कमान सौंपी गई. उन्होंने भी जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और पुलिसिंग के तरीके को समझा.

लोनी थाने पर कार्यवाहक थाना प्रभारी बनीं ज्योति विश्वास ने तो एक मामले में चौकी प्रभारी को लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई. उनकी इस सख्ती से थाने का माहौल बिल्कुल वास्तविक प्रशासनिक कार्रवाई जैसा हो गया. मौके पर मौजूद थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों ने ज्योति विश्वास के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता की जमकर सराहना की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं के मन से पुलिस का डर खत्म करना और उनमें नेतृत्व की भावना जगाना है. 

यह प्रयोग न केवल छात्राओं को जिम्मेदारी का एहसास कराता है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व और निर्णय क्षमता से पीछे नहीं हैं. गाजियाबाद की इस पहल को क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कदम माना जा रहा है. 

