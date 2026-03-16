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बॉस ने नहीं दी छुट्टी...गाजियाबाद के बैंक में गार्ड ने मैनेजर को मारी गोली, चौका देगा ये मामला

Ghaziabad News: गाजियाबाद में स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में बैंक गार्ड ने ही मैनेजर को गोली मार दी. इस वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.गंभीर रूप से घायल बैंक मैनेजर को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जानिए कई थी वजह......

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:48 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दिनदहाड़े बैंक के अंदर गोली चलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है.लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में बैंक गार्ड ने ही मैनेजर को गोली मार दी. इस वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.गंभीर रूप से घायल बैंक मैनेजर को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

क्या हैं पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब 1:45 बजे बैंक के गार्ड रविंद्र हुड्डा ने बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा को गोली मार दी. गोली सीधे मैनेजर की छाती में लगी. घटना के बाद बैंक के अंदर सायरन बजने लगा और वहां मौजूद कर्मचारियों और लोगों में हड़कंप मच गया.बैंक कर्मियों ने तुरंत अभिषेक शर्मा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

हाथ में बंदूक लेकर बैंक से बाहर निकलता व्यक्ति 
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के कुछ देर बाद एक व्यक्ति मुंह बांधे हुए हाथ में बंदूक लेकर बैंक से बाहर निकलता दिखाई दिया. इसके तुरंत बाद बैंक का सायरन बज उठा और लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया.बैंक कर्मचारियों को घायल मैनेजर को अस्पताल ले जाते हुए भी देखा गया.इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति बंदूक लेकर बैंक से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है. पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है.

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बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा को गोली मारी
डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि बैंक के गार्ड रविंद्र हुड्डा ने ही बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा को गोली मारी है. आरोपी गार्ड बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है और घटना के बाद से फरार है. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गार्ड और बैंक मैनेजर के बीच पिछले कई दिनों से छुट्टी को लेकर विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि गार्ड ड्यूटी पर नहीं आया था, जिसको लेकर मैनेजर ने उसे फटकार लगाई थी. इसी बात से नाराज होकर गार्ड बैंक पहुंचा और उसने मैनेजर को गोली मार दी. 

पुलिस की कार्रवाई तेज ?
फिलहाल पुलिस बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही आरोपी गार्ड की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 

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