Ghaziabad News: गाजियाबाद और बुलंदशहर में दो शातिर लुटेरों का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

गाजियाबाद/पीयूष गौड़: गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना मुरादनगर क्षेत्र में बीती देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. जानकारी के अनुसार मुरादनगर पुलिस टीम अपराध की रोकथाम के लिए भिक्कनपुर अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पुलिस के इशारे पर न रुककर भागने लगा.

जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली

पीछा करने पर बदमाश ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की जिसमें गोली बदमाश के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने मौके से बदमाश को दबोच लिया जिसकी पहचान समीर पुत्र असलम निवासी जीतपुर मौहल्ला मलिक नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद के रूप में हुई.

अस्पताल में भर्ती

उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, छीना गया मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पूछताछ में समीर ने करीब दो माह पूर्व हिसाली से बसंतपुर सैंथली मार्ग पर मंदिर के सामने और 9 दिन पहले दुहाई अंडरपास पर मोबाइल फोन छीनने की घटनाओं को स्वीकार किया.

आरोपी पर दर्ज हैं संगीन मुकदमे

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी पर पहले से ही हत्या के प्रयास और लूट जैसे सात गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

वहीं बुलंदशहर जिले में भी राहगीरों से छिनैती करने वाले गिरोह के दो सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़ हुई. एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से गैंग का सदस्य जुनैद घायल घायल हुआ जबकि उसका साथी फरार हो गया. आरोपी ने हाल ही में खुर्जा देहात क्षेत्र में राह चलते राहगीर से मोबाइल लूटा था. जुनैद के कब्जे से लूट गया मोबाइल, तमंचा, व ज़िन्दा-खोखा कारतूस बरामद हुए हैं.

यह भी पढ़ें - Amroha News: बाइक से भिड़ीं यूट्यूबर बहनों की कार, मेले में हुई जबरदस्त लड़ाई, अमरोहा में गालीबाज महक-परी ने काटा बवाल

यह भी पढ़ें - Lucknow News: यूपी में अपराधों की झटपट पूरी होगी जांच,सीएम योगी ने पुलिस को सौंपी 75 मोबाइल फॉरेंसिक लैब, बोले- अपराधियों को 24 घंटे में दबोच रही पुलिस