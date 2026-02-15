Advertisement
नम आंखों से दी विदाई! BSF जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा हापुड़, गूंजे 'अमर रहे' के नारे

Hapur News: हापुड़ के स्वर्ग आश्रम स्थित शिवलोक कॉलोनी के रहने वाले राजकुमार शर्मा बीएसएफ की 61वीं बटालियन में एसआई के पद पर तैनात थे. राजौरी में एलओसी पर पेट्रोलिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:28 PM IST
Hapur News: जम्मू के राजौरी में एलओसी पर तैनात बीएसएफ की 61वीं बटालियन के एसआई राजकुमार शर्मा की पेट्रोलिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक उनकी जा नहीं बचा पाए. इसकी जानकारी जब हापुड़ में जवान के परिजनों को हुई, तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई. बीएसएफ के जवान का शव पूरे सैनिक सम्मान के साथ हापुड़ में लाया गया और यहां सेना के जवानों ने उन्हें बंदूक से सलामी देते हुए अंतिम संस्कार किया.

राजौरी में ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत 
जानकारी के अनुसार, हापुड़ के स्वर्ग आश्रम स्थित शिवलोक कॉलोनी के रहने वाले राजकुमार शर्मा बीएसएफ की 61वीं बटालियन में एसआई के पद पर तैनात थे. उनकी ड्यूटी राजौरी में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पंजपीर क्षेत्र में थी. बताया जा रहा है कि राजकुमार शर्मा ड्यूटी पर तैनाती के दौरान पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर साथी जवान उन्हें चिकित्सा के लिए सेना के अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

हापुड़ में शोक की लहर 
बीएसएफ जवान राजकुमार शर्मा के निधन की जानकारी जब उनके हापुड़ स्थित परिजनों को दी गई, तो पूरे परिवार सहित इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. गमगीन माहौल में सेना के जवान राजकुमार शर्मा का शव लेकर हापुड़ पहुंचे, यहां उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

