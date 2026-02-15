नम आंखों से दी विदाई! BSF जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा हापुड़, गूंजे 'अमर रहे' के नारे

Hapur News: जम्मू के राजौरी में एलओसी पर तैनात बीएसएफ की 61वीं बटालियन के एसआई राजकुमार शर्मा की पेट्रोलिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक उनकी जा नहीं बचा पाए. इसकी जानकारी जब हापुड़ में जवान के परिजनों को हुई, तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई. बीएसएफ के जवान का शव पूरे सैनिक सम्मान के साथ हापुड़ में लाया गया और यहां सेना के जवानों ने उन्हें बंदूक से सलामी देते हुए अंतिम संस्कार किया.

राजौरी में ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, हापुड़ के स्वर्ग आश्रम स्थित शिवलोक कॉलोनी के रहने वाले राजकुमार शर्मा बीएसएफ की 61वीं बटालियन में एसआई के पद पर तैनात थे. उनकी ड्यूटी राजौरी में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पंजपीर क्षेत्र में थी. बताया जा रहा है कि राजकुमार शर्मा ड्यूटी पर तैनाती के दौरान पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर साथी जवान उन्हें चिकित्सा के लिए सेना के अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हापुड़ में शोक की लहर

बीएसएफ जवान राजकुमार शर्मा के निधन की जानकारी जब उनके हापुड़ स्थित परिजनों को दी गई, तो पूरे परिवार सहित इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. गमगीन माहौल में सेना के जवान राजकुमार शर्मा का शव लेकर हापुड़ पहुंचे, यहां उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : लोनीवालों की किस्मत जागी! दिल्ली-सहारनपुर हाइवे का दोबारा निर्माण शुरू, यातायात के साथ विकास को मिलेगी रफ्तार

यह भी पढ़ें : कुमार विश्वास का महल जैसा घर देखकर हो जाएंगे हैरान, नोएडा दिल्ली की चकाचौंध से दूर बनवाया सपनों का आशियाना