बीच सड़क लड़खड़ाकर गिरे और हो गई मौत...हापुड़ में डॉक्टर की 5 सेकंड में गई जान

Hapur News: यूपी के हापुड़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक डॉक्टर का दिल बीच रास्ते में दगा दे गया. देखते ही देखते डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. डॉ. वाहिद हुसैन की मौत के बाद परिवारीजन गमगीन माहौल में है.
हापुड़ में डॉक्टर को आया हार्ट अटैक
जानकारी के अनुसार, हापुड़ में बुलंदशहर रोड स्थित त्रिलोकीपुरम में रहने वाले डॉ. वाहिद हुसैन का मौहल्ला गद्दापाड़ा में क्लीनिक है. बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह डॉ. वाहिद हुसैन अपने क्लीनिक को खोलने के लिए घर से निकले थे. जैसे ही वह क्लीनिक पर पहुंचकर उसका शटर उठाने ही जा रहे थे, तभी उनके दिल का दौरा पड़ गया. देखते ही देखते डॉक्टर साहब जमीन पर चित्त होकर लेट गए. आसपास के लोगों ने जब डॉक्टर वाहिद हुसैन अचानक अचेत अवस्था में देखा, तो उनकी सहायता के लिए तुरंत दौड़ पड़े.
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना
आसपास के लोग आनन-फानन में डॉ. वाहिद हुसैन को उपचार के लिए पास के ही अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर वाहिद हुसैन की अचानक से हार्ट अटैक से हुई मौत की यह घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसमें साफ तौर पर डॉक्टर वाहिद हुसैन को अचानक से आए हार्ट अटैक के बाद अचेत अवस्था में आते हुए देखा जा रहा है. डॉ. वाहिद हुसैन की मौत के बाद परिवारीजन गमगीन माहौल में है.
हार्ट अटैक से बचाव के तरीके
जानकारों का कहना है कि हार्ट अटैक से बचाव के लिए एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना सबसे जरूरी है. इसमें धूम्रपान छोड़ना, नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ वजन बनाए रखना और पौष्टिक आहार लेना शामिल है. इसके अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी स्थितियों को नियंत्रित करना और तनाव को कम करना भी आवश्यक है. साथ ही डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना और अपनी दवाओं को नियमित रूप से लेना भी बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
