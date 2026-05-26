'मोगली' चुरा ले गया 4 बच्चों की मां का दिल! हापुड़ में 15 साल का रिश्ता तोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला

Hapur News: यूपी के हापुड़ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां शादी के 15 साल बाद चार बच्चों की मां को 'मोगली' से प्यार हो गया. प्यार में पागल चार बच्चों की मां मोगली से रफूचक्कर हो गई. ​बेवफाई की इस कहानी की चर्चा पूरे जनपद में हो रही है. पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

यह है पूरा मामला

यह पूरा मामला हापुड़ के कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम बदनौली का है. यहां के रहने वाले अरुण कुमार बिजली विभाग में काम करते हैं. अरुण की शादी 15 साल पहले प्रीति के साथ हुई थी. प्रीति और अरुण को चार बेटियां भी हैं. अरुण ने बताया कि उसकी पत्नी प्रीति बीती रात पड़ोस में रहने वाले अरविंद उर्फ मोगली के साथ फरार हो गई. आरोप है कि प्रीति अपने प्रेमी के साथ तीन लाख रुपये और गहने भी लेकर फरार हो गई है.

3 लाख रुपये और जेवर लेकर फरार

अरुण के मुताबिक, 25 मई को वह सुबह रोजाना की तरह काम पर गया हुआ था. घर में चारों बेटियां थीं. मौका पाकर पत्नी प्रीति ने पड़ोस के अरविंद उर्फ मोगली के साथ घर में रखे 3 लाख रुपये नकद, दो तोले की सोने की अंगूठी, एक तोले की सोने की चेन और सोने के कुंडल भी लेकर फरार हो गई. प्रीति चारों बच्चों को भी घर में ही छोड़ गई है.

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एसपी से शिकायत की

अरुण ने हापुड़ के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है. हापुड़ के एसपी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. महिला की लोकेशन ट्रेस की जा रही है. आसपास के थानों को भी सूचना दे दी गई है. वहीं, अरुण के घर वालों का कहना है कि कलयुगी मां और उसके साथी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए.

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