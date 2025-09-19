Hapur News: हापुड़ का किलर पति! पत्नी को नींद की गोलियां दीं, हत्या कर कुएं में दफनाया शव

Hapur crime News/Abhishek Mathur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने पहले पत्नी को नींद की गोलियां खिलाईं और फिर गला दबाकर हत्या कर दी. इतना ही नहीं, आरोपी पति ने शव को गांव के कुएं में बोरों के नीचे दफना दिया और बचने के लिए पुलिस से पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत तक दर्ज करा दी. तीन दिन तक पुलिस मामले की पड़ताल करती रही, लेकिन सच्चाई सामने आने पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया.

पत्नी की गुमशुदगी की बनाई कहानी

मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव वैट का है. यहां रहने वाला आजाद 17 सितंबर को थाने पहुंचा और अपनी पत्नी गुलशन के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. आजाद ने पुलिस को बताया कि काफी तलाश के बाद भी उसकी पत्नी का कहीं पता नहीं चल रहा. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

कुएं से मिला पत्नी का शव

पुलिस की पड़ताल के दौरान बड़ा खुलासा हुआ. जांच में सामने आया कि गुलशन का शव गांव के ही एक कुएं में बोरों के नीचे दबा हुआ है. पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस खुलासे के बाद शक की सुई सीधे पति आजाद की ओर घूम गई.

हत्या का किया सनसनीखेज खुलासा

पुलिस पूछताछ में आजाद ने अपना गुनाह कबूल लिया. उसने बताया कि घरेलू विवाद के चलते वह पत्नी से परेशान था. इसी वजह से उसने पहले गुलशन को नींद की गोलियां खिलाईं और जब वह बेसुध हो गई तो गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को ई-रिक्शे में लादकर कुएं तक ले गया और वहां बोरों से ढककर दफना दिया.

आरोपी जेल की सलाखों के पीछे

मृतका गुलशन मेरठ के अजराड़ा की रहने वाली थी और उसकी उम्र 28 साल थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद होते रहते थे. कई बार पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया था, लेकिन ग्रामीणों के हस्तक्षेप से उसे वापस बुला लिया जाता था. घटना के बाद मृतका के भाई कदीर ने तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पति आजाद और उसके एक साथी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

