लाइनमैन का शांतिभंग में किया चालान ताे थाने की काट दी बिजली, अंधेरे में पुलिस अफसराें ने गुजारी रात

Hapur News:   हापुड़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां विद्युत संविदाकर्मी का एक उपभोक्ता से विवाद क्या हुआ, कि मौके पर पहुंची पुलिस उपभोक्ता और विद्युतकर्मी को थाने ले गई. यहां पुलिस ने खाकी की हनक दिखाते हुए लाइनमैन के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई कर दी.जिसके बाद विद्युत कर्मियों ने भी अपनी धाक जमाने के लिए थाने की ही बत्ती गुल कर दी

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:29 PM IST
हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में विद्युत संविदाकर्मी का एक उपभोक्ता से विवाद क्या हुआ, कि मौके पर पहुंची पुलिस उपभोक्ता और विद्युतकर्मी को थाने ले गई. यहां पुलिस ने खाकी की हनक दिखाते हुए लाइनमैन के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई कर दी. इसकी जानकारी जब विद्युत कर्मियों को हुई, तो नाराज विद्युत विभाग के कर्मचारी थाने पहुंच गये. यहां पुलिस से काफी देर तक वाद-विवाद हुआ, जिसके बाद विद्युत कर्मियों ने भी अपनी धाक जमाने के लिए थाने की ही बत्ती गुल कर दी. इतना ही नहीं, थाने के बाहर विद्युत विभाग की बकाया राशि तीन लाख 43 हजार 974 रूपये जमा कराने का नोटिस भी चस्पा कर दिया.

क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, यह खबर बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भदस्याना निवासी प्रदीप कुमार विद्युत विभाग में संविदाकर्मी के रूप में तैनात है. बताया जा रहा है कि प्रदीप विद्युत के बकाये को लेकर गांव में ही अमरपाल के घर पर गया था. यहां विद्युत बिल जमा करने के दौरान अमरपाल और संविदाकर्मी प्रदीप के बीच वाद-विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि मौके पर थाना बहादुरगढ़ की पुलिस को बुला लिया गया. मौके पर पहुंची पुलिस उपभोक्ता अमरपाल और विद्युतकर्मी प्रदीप को अपने साथ थाने ले गई. इसकी जानकारी जब विद्युत विभाग के अन्य कर्मियों और अधिकारियों को हुई, तो वह प्रदीप की सिफारिश में थाने पहुंच गये.

यहां उपभोक्ता अमरपाल के खिलाफ विद्युत कर्मियों ने विद्युत का बकाया बिल जमा न करने और संविदाकर्मी प्रदीप से अभद्रता किये जाने की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने संविदाकर्मी और उपभोक्ता अमरपाल के खिलाफ ही शांति भंग किये जाने की कार्रवाई कर दी. इससे नाराज विद्युतकर्मियों ने पहले तो थाने के बाहर 3 लाख 43 हजार 974 रूपये विद्युत बिल थाने पर बकाया होने का नोटिस चिपकाया और फिर बहादुरगढ़ थाने व चौकी की बिजली को ही काट दिया. बताया जा रहा है कि बहादुरगढ़ चौकी में पुलिसकर्मी ही चोरी की बिजली को चला रहे थे. इस मामले के बाद अब पुलिस के अधिकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर थाने की बिजली जोड़े जाने की जुगाड़ लगा रहे हैं. जबकि विद्युत कर्मी अब पुलिसकर्मियों को ही कायदे-कानून के हिसाब से चलने का पाठ पढ़ा रहे हैं.

