घूंघट की आड़ में 'लुटेरी दुल्हन'... शादी की दूसरी ही रात ही उड़ाए गहने-नकदी, CCTV में कैद हुआ सनसनीखेज सच!

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अभिषेक माथुर/हापुड़: शादी के नाम पर ठगी और 'लुटेरी दुल्हन' का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र के ग्राम लिसड़ी (भगवतीपुर) निवासी विनोद कुमार के घर शहनाइयों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि नई नवेली दुल्हन पूरे घर को लाखों की चपत लगाकर रात के अंधेरे में रफूचक्कर हो गई.
क्या है पूरा मामला
पीड़ित विनोद कुमार के अनुसार, करीब तीन महीने पहले उसकी मुलाकात हल्द्वानी निवासी पंडित राकेश शास्त्री से हुई थी. पंडित ने एक गरीब परिवार की लड़की से शादी का झांसा दिया, और 14 अगस्त को रामपुर के एक शिव मंदिर में सीमा नाम की महिला से शादी करवा दी. शादी के नाम पर पंडित के कहने पर लड़की की मां को एक लाख रुपए नकद दिलवाए गए. इसके अलावा विनोद ने अपनी नई नवेली पत्नी को सोने का मंगलसूत्र, चांदी का हार, पाजेब और सैम्पिल जैसे कीमती आभूषण भी दिए. शादी के बाद दुल्हन को लेकर विनोद अपने घर आ गया. लेकिन यह खुशी महज एक दिन की ही थी. शादी की दूसरी ही रात (15-16 अगस्त की दरमियानी रात करीब 2 बजे) जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, दुल्हन सीमा घर का ताला खोलकर सारे जेवरात और नकदी समेटकर फरार हो गई.
CCTV में दिखी 'लुटेरी दुल्हन' की करतूत
गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला काले सूट-सलवार और लाल चुनरी ओढ़े चुपचाप अंधेरे में भागती हुई साफ नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो घर से दुल्हन और कीमती सामान दोनों गायब थे. काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं लगा, तो पीड़ित विनोद कुमार ने सिंभावली थाने पहुंचकर नामजद तहरीर दी और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई.
इस घटना के बाद से घर में नई बहू के आने की खुशियां मना रहा परिवार अब खुद को पूरी तरह ठगा और बेबस महसूस कर रहा है. पाई-पाई जोड़कर शादी के लिए जुटाए गए पैसे और जीवनभर की जमा-पूंजी एक ही झटके में लुट जाने से पीड़ित परिवार लाचार खड़ा है.
पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई
सिंभावली थाना पुलिस ने मामले में गुमशुदगी व ठगी की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ शादी कराने वाले कथित बिचौलिए और दुल्हन के नेटवर्क की तलाश में जुट गई है. ऐसे मे यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है. किसी अनजान बिचौलिए के मीठे झांसे में आकर जल्दबाजी में शादी का फैसला न लें.