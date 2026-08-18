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घूंघट की आड़ में 'लुटेरी दुल्हन'... शादी की दूसरी ही रात ही उड़ाए गहने-नकदी, CCTV में कैद हुआ सनसनीखेज सच!

Hapur News: हापुड़ में शादी की दूसरी रात ही नई नवेली दुल्हन काले सूट-सलवार और लाल चुनरी ओढ़े घर से नकदी और गहने लेकर रफूचक्कर हो गई. जिस घर में एक दिन पहले तक शहनाई और खुशियों का माहौल था वही परिवार अब खुद को ठगा हुआ बेबस महसूस कर रहा था.

Written ByAbhishek MathurEdited ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 18, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:13 PM IST
घूंघट की आड़ में 'लुटेरी दुल्हन'... शादी की दूसरी ही रात ही उड़ाए गहने-नकदी, CCTV में कैद हुआ सनसनीखेज सच!

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Abhishek Mathur

Abhishek Mathur

​अभिषेक माथुर 2022 से ज़ी न्यूज़ में हापुड़ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय अभिषेक धर्म-संस्कृति के संगम के साथ-साथ क्राइम और प्रशासनिक खबरों पर मजबूत पकड़, शासन-प्रशासन के कामकाज की गहरी समझ और संवेदनशील 'सॉफ्ट स्टोरीज' को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए जाने जाते हैं. ​अपराध जगत की खबरों की तह तक जाना, व्यवस्था से जुड़े जरूरी मुद्दों को उठाना और जमीनी हकीकत को निष्पक्षता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना मुख्य पहचान है. ज़ी न्यूज़ से पहले वह न्यूज़ 18, पंजाब केसरी (दिल्ली और जालंधर) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर चुके हैं.

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