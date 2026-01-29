जूतों की माला पहनाया, हाथ जोड़कर पूरा गांव घुमाया... हापुड़ में मां बेटे के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल

Hapur News: यूपी के हापुड़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के बैर गांव में एक महिला और उसके बेटे का जुलूस निकाला गया. कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर महिला और उसके बेटे द्वारा धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के चलते गले में जूतों की माला पहनाकर और हाथ जुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. घटना के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव के पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई.

यह है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के शाहपुर चौधरी गांव का एक युवक सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर हिन्दू धर्म को लेकर टीका-टिप्पणी करता था. पिछले कुछ दिनों पूर्व भी युवक ने गांव में श्रीराम मंदिर में मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर गांव के लोगों ने पंचायत में जाकर युवक की शिकायत की. पंचायत ने फरमान दिया कि युवक को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया जाए और हाथ जोड़कर उससे माफी मंगवाई जाए.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इसके बाद ग्रामीण युवकों ने युवक और उसकी मां दोनों को पहले जूतों की माला पहनाई और फिर उसके बाद पूरे गांव में घुमाया. इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो की जानकारी जैसे ही पुलिस-प्रशासन को हुई, तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल इस मामले में युवक की तहरीर पर गांव के ही पांच युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

इनकी हुई गिरफ्तारी

हापुड़ पुलिस के मुताबिक, युवक को पंचायती फरमान पर सजा देने वाले चार युवकों अनिल पुत्र बलेश्वर, अमित पुत्र नन्नहू, सागर पुत्र ज्ञान चन्द्र, विनित पुत्र किशनपाल निवासीगण ग्राम शाहपुर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है. गांव वालों से पूछताछ की जा रही है.

