एक पल में उजड़ गया परिवार! हापुड़ में डिवाइडर से टकराई बाइक, पिता समेत 3 मासूमों की मौत

चार साल की मासूम की मौके पर मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 वर्षीय मासूम राधिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बाकी सभी सदस्य गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए. हादसे की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल नजदीकी देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान सबसे पहले पिता अशोक ने दम तोड़ दिया. इसके बाद मां रिंकी, बेटे अनुज और बेटी मीनाक्षी की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर किया गया.