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एक पल में उजड़ गया परिवार! हापुड़ में डिवाइडर से टकराई बाइक, पिता समेत 3 मासूमों की मौत

Hapur road accident: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बछलौता फ्लाईओवर के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 13, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:26 PM IST
एक पल में उजड़ गया परिवार! हापुड़ में डिवाइडर से टकराई बाइक, पिता समेत 3 मासूमों की मौत
Image Credit: Hapur Road Accident

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