Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3167133
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

रील के चक्कर में रियल खतरा! हाईवे को बनाया अखाड़ा, स्टंटबाजी करने वाले 'बिगाड़ैल नवाबों' पर गिरेगी गाज

Hapur News: हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे का वीडियो बताया जा रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो और काले रंग की महिंद्रा थार जैसी लग्जरी कारों का एक पूरा काफिला तेज रफ्तार में दौड़ रहा है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hapur Stunt Video
Hapur Stunt Video

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है. दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कुछ रईसजादों ने अपनी और दूसरों की जान को हथेली पर रख दिया. इन युवकों ने न केवल ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि बीच हाईवे को स्टंटबाजी का अखाड़ा बना डाला.

रईसजादों का वीडियो वायरल
हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे का वीडियो बताया जा रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो और काले रंग की महिंद्रा थार जैसी लग्जरी कारों का एक पूरा काफिला तेज रफ्तार में दौड़ रहा है. गाड़ियों की रफ्तार जितनी तेज है, इन युवकों का दुस्साहस उससे भी कहीं ज्यादा. वीडियो में दिख रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा युवक चलती कारों की खिड़कियों से बाहर लटके हुए हैं.

कार की छत पर बैठकर स्टंट करते दिखे 
इतना ही नहीं कुछ युवक गाड़ी के गेट खोलकर बाहर खड़े हैं, तो कुछ कार की छत पर बैठकर वीडियो बनवा रहे हैं. ये रईसजादे बीच हाईवे पर हाथ हिलाकर शोर मचा रहे हैं और ट्रैफिक के बीच खतरनाक तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं. हालांकि वीडियो में गाड़ियों की रफ्तार तेज है, लेकिन एक कार जिसका नंबर UP 37 (हापुड़ पासिंग) और अन्य कारों के नंबरों के आधार पर पुलिस अब इनकी कुंडली खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि यह पूरा हुड़दंग रील बनाने और रसूख दिखाने के चक्कर में किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कार चालकों की तलाश में जुटी पुलिस 
इस वायरल वीडियो ने गढ़ कोतवाली पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. हाईवे पर घंटों तक यह मौत का खेल चलता रहा, लेकिन कहीं कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया. फिलहाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गाड़ियों को चिन्हित कर उनके भारी-भरकम चालान काटने और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है. रील बनाने का यह शौक किसी की जान पर भारी पड़ सकता था. सवाल यह है कि क्या सख्त जुर्माना और जेल ही इन बिगड़ैल रईसजादों का इलाज है? हापुड़ पुलिस अब इन चेहरों की पहचान कर जेल भेजने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें : गाजियाबाद में पकड़ा गया नकली नोटों का जखीरा, जाली करेंसी के साथ तीन गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी

यह भी पढ़ें : प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत; घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की गला दबाकर की हत्या, दो मासूम बच्चे हुए बेसहारा

TAGS

Hapur News

Trending news

Hapur News
रील के चक्कर में रियल खतरा! स्टंटबाजी करने वाले 'बिगाड़ैल नवाबों' पर गिरेगी गाज
Gorakhpur News
नीयत साफ हो तो नजारा बदलते देर नहीं लगती... गोरखपुर को CM ने दी करोड़ों की सौगात
Sitapur road accident
सीतापुर में 3 की दर्दनाक मौत, ओवरलोड ट्रक पिकअप पर पलटा, मची अफरातफरी
Meerut Triple Murder Case
मेरठ तिहरा हत्याकांड: भाई बना प्यार में रोड़ा, तो बहन ने परोस दिया 'मौत का जाम'
UP Board
यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों को बड़ी राहत, सिर्फ सरकारी किताबों से होगी पढ़ाई
Bareilly News
बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े टैंकर से टकराई बोलेरो, 4 की मौत
bijnor news
बिजनौर में पकड़ा गया आदमखोर गुलदार, 10 वर्षीय बालिका को बनाया था शिकार
Meerut News
I Love My Daughter! मेरठ की इस 'वापसी' ने जीता सबका दिल, बेटी के तलाक पर मनाया जश्न
Barabanki News
हादसा या किसी साजिश का खेल? रेलवे ट्रैक किनारे मिला युवक का शव, पहचान अब तक अधूरी
Noida News
नोएडा से 2027 की जंग शुरू! मोदी-योगी, अखिलेश के गढ़ में संजय निषाद का नया पैंतरा