रील के चक्कर में रियल खतरा! हाईवे को बनाया अखाड़ा, स्टंटबाजी करने वाले 'बिगाड़ैल नवाबों' पर गिरेगी गाज

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है. दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कुछ रईसजादों ने अपनी और दूसरों की जान को हथेली पर रख दिया. इन युवकों ने न केवल ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि बीच हाईवे को स्टंटबाजी का अखाड़ा बना डाला.

रईसजादों का वीडियो वायरल

हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे का वीडियो बताया जा रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो और काले रंग की महिंद्रा थार जैसी लग्जरी कारों का एक पूरा काफिला तेज रफ्तार में दौड़ रहा है. गाड़ियों की रफ्तार जितनी तेज है, इन युवकों का दुस्साहस उससे भी कहीं ज्यादा. वीडियो में दिख रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा युवक चलती कारों की खिड़कियों से बाहर लटके हुए हैं.

कार की छत पर बैठकर स्टंट करते दिखे

इतना ही नहीं कुछ युवक गाड़ी के गेट खोलकर बाहर खड़े हैं, तो कुछ कार की छत पर बैठकर वीडियो बनवा रहे हैं. ये रईसजादे बीच हाईवे पर हाथ हिलाकर शोर मचा रहे हैं और ट्रैफिक के बीच खतरनाक तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं. हालांकि वीडियो में गाड़ियों की रफ्तार तेज है, लेकिन एक कार जिसका नंबर UP 37 (हापुड़ पासिंग) और अन्य कारों के नंबरों के आधार पर पुलिस अब इनकी कुंडली खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि यह पूरा हुड़दंग रील बनाने और रसूख दिखाने के चक्कर में किया गया.

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कार चालकों की तलाश में जुटी पुलिस

इस वायरल वीडियो ने गढ़ कोतवाली पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. हाईवे पर घंटों तक यह मौत का खेल चलता रहा, लेकिन कहीं कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया. फिलहाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गाड़ियों को चिन्हित कर उनके भारी-भरकम चालान काटने और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है. रील बनाने का यह शौक किसी की जान पर भारी पड़ सकता था. सवाल यह है कि क्या सख्त जुर्माना और जेल ही इन बिगड़ैल रईसजादों का इलाज है? हापुड़ पुलिस अब इन चेहरों की पहचान कर जेल भेजने की तैयारी में है.

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