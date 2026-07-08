मैं तुम्हें पसंद करता हूं.... हापुड़ में प्रोफेसर की घिनौनी करतूत, नाबालिग छात्रा को भेजे अश्लील मैसेज

नाबालिग को भेजा मैसेज

पीड़िता ने एफआईआर में प्रोफेसर की जो करतूत बताई उसे सुनकर आपभी हैरान रह जाएंगे. प्रोफेसर ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए अपनी ही छात्रा से कहा, मैं तुझे पसन्द करता हूं, तू भी करती है क्या? और मैं तुझसे गले लगना चाहता हूं. कभी घर पर अकेली हो तो मुझे बुलाना, मैं तुझसे गले लगूंगा. इतना ही नहीं, जब छात्रा ने इसका विरोध करना चाहा, तो इस बेशर्मी का चोला ओढ़े इस प्रोफेसर शिक्षक ने छात्रा को उसका करियर बर्बाद करने की धमकी दे डाली.