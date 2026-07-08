मैं तुम्हें पसंद करता हूं.... हापुड़ में प्रोफेसर की घिनौनी करतूत, नाबालिग छात्रा को भेजे अश्लील मैसेज

राज्य चुनें
Hapur News: यूपी के हापुड़ में शिक्षा के मंदिर से एक ऐसी शर्मनाक और घिनौनी खबर सामने आई है, जिसने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है. गुरु और शिष्य के रिश्ते को समाज में माता-पिता से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां गुरु ने इस पवित्र रिश्ते को वासना और धमकियों के दलदल में धकेल दिया.
यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, हापुड़ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अर्थशास्त्र का प्रोफेसर, जिसका काम बच्चों का भविष्य बनाना था, लेकिन वो जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आया. आरोप है कि डॉ. विजय कुमार मित्तल नाबालिग छात्रा को परेशान कर रहा था. 12वीं क्लास की एक मासूम छात्रा ने जब हिम्मत दिखाई तो प्रोफेसर का असली चेहरा बेनकाब हो गया. पुलिस के भी होश उड़ गए.
नाबालिग को भेजा मैसेज
पीड़िता ने एफआईआर में प्रोफेसर की जो करतूत बताई उसे सुनकर आपभी हैरान रह जाएंगे. प्रोफेसर ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए अपनी ही छात्रा से कहा, मैं तुझे पसन्द करता हूं, तू भी करती है क्या? और मैं तुझसे गले लगना चाहता हूं. कभी घर पर अकेली हो तो मुझे बुलाना, मैं तुझसे गले लगूंगा. इतना ही नहीं, जब छात्रा ने इसका विरोध करना चाहा, तो इस बेशर्मी का चोला ओढ़े इस प्रोफेसर शिक्षक ने छात्रा को उसका करियर बर्बाद करने की धमकी दे डाली.
पीड़िता की सहेली को भी धमकाया
एफआईआर के मुताबिक, आरोपी प्रोफेसर सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि कई लड़कियों पर गंदी नजर रखता था. लड़कियों को धमकाते हुए कहता था. करियर बर्बाद होने की डर से बाकी लड़कियां सामने नहीं आ रही थीं. हद तो तब हो गई जब उसने पीड़िता की सहेली को शिकार बनाना चाहा. उसे भी जान से मारने की धमकी तक दे डाली. फिलहाल हापुड़ पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है.