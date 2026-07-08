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मैं तुम्हें पसंद करता हूं.... हापुड़ में प्रोफेसर की घिनौनी करतूत, नाबालिग छात्रा को भेजे अश्लील मैसेज

Hapur News: हापुड़ में नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाले प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 08, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:31 PM IST
मैं तुम्हें पसंद करता हूं.... हापुड़ में प्रोफेसर की घिनौनी करतूत, नाबालिग छात्रा को भेजे अश्लील मैसेज
Image Credit: Hapur PoliceSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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