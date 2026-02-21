Advertisement
3 फीट के विजय को मिली 2.7 फीट की दुल्हनिया, जयमाला का वीडियो जीत रहा सबका दिल

Hapur News: हापुड़ में तीन फीट के विजय की शादी गाजियाबाद के मोदीनगर की रहने वाली चारुल से हुई है. दोनों को शादी के जोड़े में देखकर लोग खुशी से झूम उठे. उनकी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 21, 2026, 10:30 PM IST
Hapur News: इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसी शादी सामने आई है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. यहां मात्र तीन फीट के दूल्हे ने अपनी ढाई फीट की दुल्हन के साथ शादी के स्टेज पर एक दूसरे को वरमाला पहनाया. दूल्हा और दुल्हन की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर हर कोई न सिर्फ अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, बल्कि इस जोड़े को शादी की बधाइयां भी दे रहा है.

हापुड़ में तीन फीट के विजय बने दूल्हा
जानकारी के अनुसार, हापुड़ के धौलाना कस्बे में रहने वाले 3 फुट के विजय की शादी 2 फुट 7 इंच की चारुल से तय हुई थी. बीते दिन दूल्हा बने 3 फुट के विजय जब सेहरा पहनकर घोड़ी पर चढ़े, तो विजय की बारात को देखकर सब बाराती खुशी से झूमते हुए दिखाई दिए. बारात में परिवार के लोग भी नाचते गाते हुए चल रहे थे. बारात जब शादी समारोह स्थल पर पहुंची, तो यहां 2 फुट 7 इंच की चारुल भी दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी. 

पिछले कई सालों से तलाश रहे थे लड़का 
सबसे पहले दोनों दूल्हा और दुल्हन की स्टेज पर जैसे ही जयमाला हुई, तो सभी लोग दोनों की जोड़ी को देखकर खुशी से झूम उठे. बताया जा रहा है कि विजय और चारुल के परिजन पिछले काफी समय से दूल्हे और दुल्हन की तलाश कर रहे थे और जैसे ही दोनों का संपर्क हुआ, तो तुरंत ही रिश्ता पक्का हो गया. जिसके बाद दोनों की शादी काफी धूमधाम से संपन्न हुई. शादी का वीडियो वायरल हो रहा है. इस शादी की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है. 

ऐसे बनी दोनों की जोड़ी 
दुल्हन चारुल के भाई नरेंद्र प्रजापति ने बताया कि बहन के लिए लड़का लंबे समय से देख रहे थे. लंबाई छोटी होने के चलते लड़के मिल नहीं रहे थे. ऐसे में शादी में देरी हो रही थी. इस बीच गाजियाबाद के मोदीनगर के चूना भट्टी भूपेंद्रपुरी के रहने वाले यशपाल अपने बेटे विजय के लिए लड़की तलाश रहे थे. दोनों परिवारों का संपर्क हुआ और आपसी सहमति से रिश्ता तय हो गया. 

