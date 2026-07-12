होटल में नर्स संग रंगरेलियां मनाते पकड़ा गया पति, पत्नी ने प्रेमिका कर सरेराह कर दी धुनाई

सरकारी अस्पताल की नर्स से चल रहा था अफेयर

​पूरा मामला हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र का है. पतिदेव को लगा था कि सरकारी अस्पताल की नर्स के साथ उसका यह सीक्रेट अफेयर कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन पत्नी को भनक लग चुकी थी. अपने परिवार वालों को साथ लेकर पत्नी सीधे उस होटल में पहुंच गई जहां दोनों मौजूद थे. होटल के कमरे का दरवाजा खुलते ही मानो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई. होटल के अंदर ही जमकर हंगामा हुआ और प्रेमिका के सामने ही पति की क्लास लग गई. ​होटल में हुए तमाशे के बाद, अपनी फजीहत होते देख पति ने वहां से नौ दो ग्यारह होने में ही भलाई समझी. वो भागकर एक बस में चढ़ गया, ताकि शहर से निकल सके. लेकिन पत्नी और साले साहब भी कम नहीं थे!