होटल में नर्स संग रंगरेलियां मनाते पकड़ा गया पति, पत्नी ने प्रेमिका कर सरेराह कर दी धुनाई

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Hapur News: कहते हैं इश्क छुपाए नहीं छुपता, लेकिन जब यह 'इलाज' करने वाली नर्स से हो जाए और वो भी शादीशुदा जिंदगी के समानांतर तो फिर जो तमाशा होता है, वो देखने लायक होता है! उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसा ही हाई-वोल्टेज मामला सामने आया है, यहां एक पति अपनी सरकारी अस्पताल वाली प्रेमिका (नर्स) के साथ होटल में रंगरेलियां मना रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असली पत्नी पूरे कुनबे के साथ उसके पीछे लगी हुई है. लेकिन जैसे ही पत्नी और ससुराल वालों ने छापा मारा, पति के होश उड़ गए. होटल में मचे हंगामे के बाद जनाब किसी तरह जान बचाकर बस में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्नी ने चलती बस में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा.
सरकारी अस्पताल की नर्स से चल रहा था अफेयर
पूरा मामला हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र का है. पतिदेव को लगा था कि सरकारी अस्पताल की नर्स के साथ उसका यह सीक्रेट अफेयर कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन पत्नी को भनक लग चुकी थी. अपने परिवार वालों को साथ लेकर पत्नी सीधे उस होटल में पहुंच गई जहां दोनों मौजूद थे. होटल के कमरे का दरवाजा खुलते ही मानो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई. होटल के अंदर ही जमकर हंगामा हुआ और प्रेमिका के सामने ही पति की क्लास लग गई. होटल में हुए तमाशे के बाद, अपनी फजीहत होते देख पति ने वहां से नौ दो ग्यारह होने में ही भलाई समझी. वो भागकर एक बस में चढ़ गया, ताकि शहर से निकल सके. लेकिन पत्नी और साले साहब भी कम नहीं थे!
प्रेमिका की सरेराह पिटाई
उन्होंने पीछा करके बस को रुकवा लिया और सीट पर दुबके पति को पत्नी और परिजन बस के अंदर घुसकर सरेआम कूटने लगे. बाद में बस से खींचकर उतारने के बाद ड्रामा सड़क पर आ गया. वीडियो में देखा जा रहा है कि बीच सड़क पर पति की टी-शर्ट पूरी तरह तार-तार हो चुकी है. पत्नी सरेआम अंगुली दिखा-दिखाकर उसके धोखे का हिसाब मांग रही है. हाथापाई इतनी जबरदस्त हुई कि पति के कपड़े तक फट गए हैं. बाद में परिजनों ने इस धोखेबाज पति और उसकी नर्स प्रेमिका, दोनों को कॉलर से पकड़ा, बांहों से जकड़ा और जबरन घसीटते हुए नगर कोतवाली ले आए.
पत्नी ने प्रेमिका के खिलाफ दी तहरीर
होटल से शुरू हुई यह आशिकी, बस की धुनाई से होते हुए अब थाने के लॉकअप तक पहुंच गई. पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ तहरीर दे दी है और पुलिस मामले की कानूनी जांच कर रही है. पर इस घटना ने एक बात साफ कर दी है कि अगर होटल में पकड़े जाने के बाद भागने की कोशिश करोगे, तो बस हो या ट्रेन... पत्नी का इलाज हर जगह जारी रहेगा!