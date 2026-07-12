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होटल में नर्स संग रंगरेलियां मनाते पकड़ा गया पति, पत्नी ने प्रेमिका कर सरेराह कर दी धुनाई

Hapur News: हापुड़ में पत्नी ने अपने पति को प्रेमिका के साथ होटल में रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका की धुनाई कर दी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 12, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:02 PM IST
होटल में नर्स संग रंगरेलियां मनाते पकड़ा गया पति, पत्नी ने प्रेमिका कर सरेराह कर दी धुनाई

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