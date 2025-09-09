गजब! इश्क के जुनून में बहू ने उतारा नकाब, हापुड़ में प्रेमी के साथ अपने ही घर में डाला डाका
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2915330
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गजब! इश्क के जुनून में बहू ने उतारा नकाब, हापुड़ में प्रेमी के साथ अपने ही घर में डाला डाका

Hapur News: हापुड़ में एक महिला ने अपने ही पति के घर पर डाका डाला. प्रेमी के साथ रहने के खातिर महिला ने अपने ससुराल में रखे लाखों का जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई. पुलिस ने खुलासा किया तो सब हैरान हो गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Hapur News: प्यार अंधा होता है, ये कहावत तो हम सबने सुनी होगी, लेकिन क्या प्यार इतना भी अंधा हो सकता है कि इंसान अपनों को धोखा देने की सारी हदें पार कर जाए. प्‍यार के खातिर अपने ही घर में डाका डाल दे. जी हां, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने जिस पति के साथ शादी के समय अग्नि के चारों ओर सात फेरे ली, वही पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही इतनी धोखेबाज बन गई कि उसने न सिर्फ अपना दूसरा प्रेमी चुन लिया, बल्कि उस प्रेमी की वफादारी में अपने पति से ही गद्दारी कर बैठी. प्रेमी के लिए अपने ही घर में लाखों की नकदी और जेवर उड़ा ले गई. 

हापुड़ में हैरान करने वाला मामला 
जानकारी के मुताबिक, हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव पिपलैंडा में रहने वाले ईसराइल के घर 19 अगस्त की रात्रि को चोरी हुई थी. चोरी में ईसराइल के मकान से करीब छह लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और दो लाख रुपये का कैश चोरी हुआ था. घटना की जानकारी ईसराइल ने थाना धौलाना पुलिस को दी, तो पुलिस भी चोरों की तलाश में जुट गई. हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

प्रेमी के कहने पर अपने ही घर चोरी
पकड़े गए आरोपियों में महिला फरहीन ईसराइल की ही पत्नी है. जबकि वाहिद पुत्र जमीर निवासी ग्राम पलवाड़ा थाना बहादुरगढ़ उसका प्रेमी है. एएसपी ने बताया कि वाहिद का ईसराइल के यहां पिछले काफी समय से आना-जाना था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान फरहीन और वाहिद की एक-दूसरे से प्‍यार हो गया. फरहीन अपने प्रेमी वाहिद के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने वाहिद की मदद करने के लिए अपने ही घर में चोरी करने की योजना बना ली. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोने-चांदी के जेवर और 2 लाख नकदी गायब 
फरहीन ने घर में रखे सोने के आभूषण और दो लाख रुपये का कैश चोरी कर वाहिद को दे दिया. पुलिस ने जब पड़ताल की, तो सीसीटीवी और मौका मुआयने के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हो गया. पुलिस ने ईसराइल की पत्नी फरहीन और उसके प्रेमी वाहिद को दबोच लिया. दोनों के पास से पुलिस ने छह लाख रुपये के आभूषण और एक लाख 97 हजार 500 रुपये की नकदी भी बरामद कर ली. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

यह भी पढ़ें : गाजियाबाद में घरों से दुकान चलाने वाले सावधान! सील से बचने के लिए फटाफट करें ये काम, GDA ने चलाया बड़ा अभियान

यह भी पढ़ें : हथियार नहीं अब हुनर से वार , गाजियाबाद पुलिस का "कवच" अपराधियों पर पड़ेगा भारी

TAGS

Hapur News

Trending news

Hapur News
इश्क के जुनून में बहू ने उतारा नकाब, हापुड़ में महिला ने अपने ही घर में डाला डाका
pm modi varanasi visit
पीएम मोदी का काशी से अटूट नाता! 52वीं बार वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री
Lucknow latest news
19 जिलों के हजारों किसानों ने रोकी लखनऊ की रफ्तार! मांगों को लेकर बिजली भवन पर डेरा
Shamli news
पढ़ाने के बहाने घर लाए रिश्तेदार ने नाबालिग को बेचा, फिर जबरन कराया निकाह...
Nepal Protest
नेपाल हिंसा का यूपी पर असर? जानिए कौन-कौन से जिले सीधे बॉर्डर से जुड़े
Moradabad latest news
हिंदू संगठन के नेता की हत्या मामले में बड़ा एक्शन, दो दिन बाद ही हो गया एनकाउंटर
Maharajganj News
नेपाल हिंसा के बीच दूल्हे का हौसला, जान की परवाह ना करते हुए दुल्हन लेने पहुंचा
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा के होस्टल में फायरिंग, MBA छात्र की गोली लगने से मौत, सामने आई ये वजह
bijnor news
25 वर्षीय सिपाही की मौत की वजह बनी भाभी! ब्लैकमेलिंग से परेशान हो जहर खाकर दी जान
kasganj news
भंडारे का प्रसाद बना काल! 215 से ज्यादा बच्चे, महिलाएं समेत बुजुर्ग पहुंचे अस्पताल
;