गजब! इश्क के जुनून में बहू ने उतारा नकाब, हापुड़ में प्रेमी के साथ अपने ही घर में डाला डाका

Hapur News: प्यार अंधा होता है, ये कहावत तो हम सबने सुनी होगी, लेकिन क्या प्यार इतना भी अंधा हो सकता है कि इंसान अपनों को धोखा देने की सारी हदें पार कर जाए. प्‍यार के खातिर अपने ही घर में डाका डाल दे. जी हां, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने जिस पति के साथ शादी के समय अग्नि के चारों ओर सात फेरे ली, वही पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही इतनी धोखेबाज बन गई कि उसने न सिर्फ अपना दूसरा प्रेमी चुन लिया, बल्कि उस प्रेमी की वफादारी में अपने पति से ही गद्दारी कर बैठी. प्रेमी के लिए अपने ही घर में लाखों की नकदी और जेवर उड़ा ले गई.

हापुड़ में हैरान करने वाला मामला

जानकारी के मुताबिक, हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव पिपलैंडा में रहने वाले ईसराइल के घर 19 अगस्त की रात्रि को चोरी हुई थी. चोरी में ईसराइल के मकान से करीब छह लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और दो लाख रुपये का कैश चोरी हुआ था. घटना की जानकारी ईसराइल ने थाना धौलाना पुलिस को दी, तो पुलिस भी चोरों की तलाश में जुट गई. हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

प्रेमी के कहने पर अपने ही घर चोरी

पकड़े गए आरोपियों में महिला फरहीन ईसराइल की ही पत्नी है. जबकि वाहिद पुत्र जमीर निवासी ग्राम पलवाड़ा थाना बहादुरगढ़ उसका प्रेमी है. एएसपी ने बताया कि वाहिद का ईसराइल के यहां पिछले काफी समय से आना-जाना था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान फरहीन और वाहिद की एक-दूसरे से प्‍यार हो गया. फरहीन अपने प्रेमी वाहिद के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने वाहिद की मदद करने के लिए अपने ही घर में चोरी करने की योजना बना ली.

सोने-चांदी के जेवर और 2 लाख नकदी गायब

फरहीन ने घर में रखे सोने के आभूषण और दो लाख रुपये का कैश चोरी कर वाहिद को दे दिया. पुलिस ने जब पड़ताल की, तो सीसीटीवी और मौका मुआयने के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हो गया. पुलिस ने ईसराइल की पत्नी फरहीन और उसके प्रेमी वाहिद को दबोच लिया. दोनों के पास से पुलिस ने छह लाख रुपये के आभूषण और एक लाख 97 हजार 500 रुपये की नकदी भी बरामद कर ली. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

