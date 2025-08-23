Hapur News: हापुड़ में एनएच 9 हाईवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक काली स्कॉर्पियो से जा रहा होता है. अचानक कार की स्टीयरिंग छोड़कर बोनट पर आ जाता है.
Hapur News: बॉलीवुड फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के पॉपुलर स्टंट रियलिटी शो ''खतरों के खिलाड़ी सीजन 15'' का भले ही दर्शक अभी इंतजार कर रहे हों, लेकिन खतरनाक स्टंटमैन के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसे स्टंटबाज युवक का वीडियो सामने आया है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर डर को मात दे रहा है. युवक का स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 28500 रुपये का चालान कर दिया है.
हापुड़ में युवक का खरनाक स्टंट
वायरल वीडियो बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एनएच 9 हाईवे का बताया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक ब्लैक स्कॉर्पियो चला रहा है. अचानक चलती स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग छोड़कर बाहर आ जाता है बोनट पर चढ़ जाता है. इस बीच कार रुकती नहीं, अपनी स्पीड से चलती रहती है. इतना ही नहीं बोनट के बाद युवक कार की छत पर भी चढ़ जाता है. बकायदे कार की छत पर खड़ा होकर वीडियो शूट करवाया.
पुलिस ने काटा 28500 रुपये का चालान
गनीमत रही कि इस युवक के साथ वीडियो शूट के दौरान किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. युवक का वीडियो वायरल होने के बाद जहां लोग इसे डर के आगे जीत है...बोलकर स्टंटमैन बता रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने हाईवे पर बिना सुरक्षा और परमिशन के इस स्टंट को लेकर युवक को तगड़ा सबक सिखाया है. हापुड़ के टियाला गांव में रहने वाले अब्दुल नाम के शख्स की स्कॉर्पियो कार का 28 हजार 500 रुपये का चालान किया है.
किसी तरह का स्टंट न करने की अपील
हापुड़ पुलिस का कहना है कि कार का रजिस्ट्रेशन चेक कर लिया गया है. कार का चालान भी काटा गया है. कार चलाने वाले युवक की तलाश की जा रही है. हापुड़ पुलिस ने लोगों से किसी तरह के स्टंट करने से बचने की अपील की है. पुलिस ने सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है.
