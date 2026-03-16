हरीश राणा को दुनिया से किया जा रहा विदा... पिता ने सबसे मांगी माफी, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

Harish Rana Video: इच्छामृत्यु की मांग करने वाले हरीश राणा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्रह्माकुमारी सिस्टर उनके घर पहुंची हैं और हरीश राणा को तिलक लगाते हुए बात कर रही हैं. वीडियो काफी भावुक है. 22 सेकंड के इस वीडियो में ब्रह्मकुमारी की एक दीदी यह कहती सुनाई पड़ रही हैं कि ‘सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ...ठीक है…'

18 सालों से ब्रह्माकुमारी से जुड़ा है परिवार

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ब्रह्मकुमारी की दीदी लवली के स्पर्श करते ही हरीश की आखें कुछ इशारा करती हैं. होठ भी कंपकपाता है. गले से कुछ निगलने जैसा नजर आता है. हरीश की विदाई का यह मार्मिक वीडियो देख लोग भावुक हो रहे हैं. हरीश राणा केस को लेकर ब्रह्माकुमारी लवली दीदी ने कहा कि हरीश के माता-पिता लगभग 18 सालों से ब्रह्माकुमारी से जुड़े हुए हैं. पहले वह दिल्ली के द्वारका रहते थे, लेकिन वहां पर लिफ्ट की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन आ गए.

सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

बता दें कि गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा के परिवार ने इच्छामृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी. तीन साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु को मंजूरी दे दी. भारत में इस तरह का यह पहला केस है. इसके बाद हरीश राणा को इच्छामृत्यु के लिए गाजियाबाद स्थित उनके घर से दिल्ली एम्स लाया गया. हरीश को इच्छामृत्यु देने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. पैसिव यूथिनिसिया के तहत अब हरीश का लाइफ सपोर्ट हटाया जा रहा है. उन्हें धीरे-धीरे मुक्ति देने की कोशिश हो रही है.

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हरीश के पिता ने परिवार के सदस्यों से माफी मांगी

हरीश राणा के पिता अशोक ने परिवार के सभी सदस्यों से माफी मांगी और कहा कि न चाहते हुए भी यह कदम उठाना पड़ा है. हरीश के पिता अशोक ने बताया कि एक भयावह हादसे के बाद बेटा ऐसी हालत में पहुंच गया, जहां वह न बोल सकता था, न ही चल सकता था. चिकित्सीय भाषा में इसे स्थायी वेजि​टेटिव स्टेट कहा जाता है. 13 साल तक मशीनों और मेडिकल सपोर्ट के चलते हरीश राणा जिंदा लाश बनकर जीते रहे. अब सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद भारत में पहली बार किसी को इच्छामृत्यु दी जाएगी.

देखें रोंगटे खड़े कर देना Video: सबको माफ करते हुए जाओ... हरीश राणा का आखिरी वीडियो खड़े हो जाएंगे रोंगटे

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