Ghaziabad News: हर‍ियाणवी फ‍िल्‍मों में चर्चित अभिनेता उत्‍तर कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दुष्‍कर्म और जातिसूचक शब्‍दों के इस्‍तेमाल करने के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है. अभिनेता उत्‍तम कुमार को अमरोहा में स्थित एक फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया. पीड़‍िता ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से उसे शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया.

क्‍या है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला थाना शालीमार गार्डन का है, जहां 18 जुलाई 2025 को पीड़िता ने तहरीर देकर हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार पर दुष्कर्म, शारीरिक शोषण और जातिसूचक टिप्पणियां करने का गंभीर आरोप लगाया था. पीड़िता का कहना है कि साल 2020 में एक हरियाणवी एलबम में साथ काम करने के बाद से आरोपी लगातार उसका शोषण करता रहा. इस मामले को लेकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास तक भी किया था. इतना ही नहीं उत्तर कुमार पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई बार जन आंदोलनों और प्रदर्शन भी हुए.

हरियाणसी फ‍िल्‍म जगत को लगा झटका

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्‍तव ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना की जा रही थी. आज आरोपी अभिनेता उत्‍तम कुमार को पकड़ लिया गया है. उत्तर कुमार को पुलिस हिरासत में लिया गया है. साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. यह गिरफ्तारी हरियाणवी फिल्म जगत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में एक अहम कदम.

