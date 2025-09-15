हरियाणवी सिनेमा का चमकता सितारा अब विवादों में....फेमस एक्‍टर उत्‍तम कुमार पर गाजियाबाद पुलिस का शिकंजा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2923219
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

हरियाणवी सिनेमा का चमकता सितारा अब विवादों में....फेमस एक्‍टर उत्‍तम कुमार पर गाजियाबाद पुलिस का शिकंजा

Ghaziabad News: 18 जुलाई 2025 को एक महिला ने हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार पर दुष्कर्म, शारीरिक शोषण और जातिसूचक टिप्पणियां करने का गंभीर आरोप लगाया था. अब गाजियाबाद पुलिस ने शिकंजा कसा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 15, 2025, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Haryanvi Actor Uttar Kumar
Haryanvi Actor Uttar Kumar

Ghaziabad News: हर‍ियाणवी फ‍िल्‍मों में चर्चित अभिनेता उत्‍तर कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दुष्‍कर्म और जातिसूचक शब्‍दों के इस्‍तेमाल करने के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है. अभिनेता उत्‍तम कुमार को अमरोहा में स्थित एक फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया. पीड़‍िता ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से उसे शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया. 

क्‍या है पूरा मामला 
दरअसल, यह पूरा मामला थाना शालीमार गार्डन का है, जहां 18 जुलाई 2025 को पीड़िता ने तहरीर देकर हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार पर दुष्कर्म, शारीरिक शोषण और जातिसूचक टिप्पणियां करने का गंभीर आरोप लगाया था. पीड़िता का कहना है कि साल 2020 में एक हरियाणवी एलबम में साथ काम करने के बाद से आरोपी लगातार उसका शोषण करता रहा. इस मामले को लेकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास तक भी किया था. इतना ही नहीं उत्तर कुमार पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई बार जन आंदोलनों और प्रदर्शन भी हुए. 

हरियाणसी फ‍िल्‍म जगत को लगा झटका 
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्‍तव ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना की जा रही थी. आज आरोपी अभिनेता उत्‍तम कुमार को पकड़ लिया गया है. उत्तर कुमार को पुलिस हिरासत में लिया गया है. साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. यह गिरफ्तारी हरियाणवी फिल्म जगत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में एक अहम कदम. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : UP Encounter: ललितपुर में हत्त्यारोपी हुआ लंगड़ा, गाजियाबाद से कुख्यात शहबाज एनकाउंटर में गिरफ्तार

यह भी पढ़ें : गाजियाबाद में रॉन्ग साइड आ रहा कार चालक रोकने पर भड़का, ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर किया जानलेवा हमला

TAGS

haryanvi actor Uttar Kumar

Trending news

Fatehpur News
फतेहपुर में दर्दनाक हादसा, बच्चों से भरी स्कूली वैन पलटी,चीख-पुकार से गूंज उठा इलाका
Rampur News
सुनो! बारात लेकर तुरंत लौट जाओ... दुल्हन के भाई ने दूल्हे को जमकर फटकार लगाई
Kushinagar News
कुशीनगर में दो अवैध मदरसों पर बुलडोज़र की तैयारी, प्रशासन ने कसा शिकंजा
Chamoli news
उत्तराखंड के इस पहाड़ी फल के आगे कीवी-आंवला भी फेल! फायदे जानकर शुरू कर देंगे सेवन
ration card news
यूपी के इस जिले में करीब 5 लाख राशन कार्ड निरस्त! सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा
Nainital News
नैनीताल की माल रोड पर भूस्खलन का खतरा, पड़ रहीं बड़ी-बड़ी दरारें, यातायात हुआ बंद
Barabanki News
बाराबंकी में 14 बंदरों की रहस्यमयी मौत,सभी के जबड़े के अंदर से मिलीं ये चीजें?
saharanpur encounter
सहारनपुर में 25 हजार का इनामी 'अफसर' मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
Uttarakhand Assembly Elections 2027
भाजपा की नई कार्यकारिणी ‘डायनामाइट’, विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं पर दांव!
Ghaziabad News
गाजियाबाद के कौशांबी में चल रहा था अवैध हुक्का बार, पुलिस पहुंची तो मच गया हड़कंप
;