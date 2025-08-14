UP Rain: नोएडा,गाजियाबाद समेत पूरे NCR में तेज बारिश का सिलसिला जारी, झमाझम बरसात से दिन में हो गई रात

Noida Rain:दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में रात से ही बारिश होना शुरू हो गई है.मौसम विभाग (आइएमडी) ने कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग की मानें तो अगले एक सप्ताह तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है. नोएडा-गाजियाबाद समेत कई जिलों में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है. घने बादलों ने आसमान को ढक लिया और कई इलाकों में तेज बारिश ने रात जैसा माहौल बना दिया. नोएडा में तापमान 26°C तक गिर गया है.

दिल्ली से नोएडा तक झमाझम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का दौर पूरे दिन जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. आज सुबह की बौछारों ने मौसम को सुहाना कर दिया है. सुबह 5 बजे से ही दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हो गई.

नोएडा का तापमान

नोएडा में तापमान 26°C तक गिर गया है. मौसम विभाग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज न्यूनतम तापमान 24°C से 26°C के बीच रहेगा और अधिकतम 30°C से 34°C तक पहुंच सकता है. हवा की गति 5kmph से 13kmph रहने की संभावना है, जो बारिश के साथ गरज-चमक को बढ़ावा देगी.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज के लिए हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे. आईएमडी के मुताबिक, 14 अगस्त को सुबह और दोपहर में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि शाम तक बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है.

जारी रहेगा मॉनसून का असर

इस साल का मॉनसून दिल्ली-एनसीआर में मजबूत स्थिति में है, जहां मॉनसून ट्रफ राजधानी के करीब बनी हुई है। IMD के अनुसार, 13 से 16 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला चलेगा, खासकर 14 और 15 अगस्त को झमाझम की संभावना ज्यादा है.

