गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से ठंडी हुई हवाएं, सर्दी ने दी हल्की आहट

Ghaziabad Rain Alert: गाजियाबाद में सोमवार को करीब एक घंटे तक रुक-रुक कर बारिश होती रही. इससे तापमान करीब 10 डिग्री तक गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:24 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Ghaziabad Rain Alert: गाजियाबाद में सोमवार दोपहर हुई रिमझिम बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया. मौसम सुहावना हो गया. लोगों को इस बारिश का इंतजार काफी दिनों से था. रविवार रात को शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद सोमवार दोपहर झमाझम बारिश हुई. हवाओं ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज कराई है. 

गाजियाबाद में मौसम हुआ सुहावना 
मौसम विभाग के अनुसार, गाजियाबाद में सोमवार को करीब एक घंटे तक रुक-रुक कर बारिश होती रही. इससे तापमान करीब 10 डिग्री तक गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया. सुबह तक आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और उमस बनी हुई थी, लेकिन दोपहर की बारिश ने माहौल को एकदम सुहावना बना दिया. लोगों ने कहा कि अब मौसम में ठंडक साफ महसूस की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि सर्दी इस बार जल्दी दस्तक देगी. 

अगले कुछ दिन बारिश का अनुमान 
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर और आसपास के जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. वहीं, अधिकतम तापमान जो दो-तीन दिन पहले तक 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच था. अब 27 डिग्री तक पहुंच गया है. बारिश और हवाओं के कारण लोगों ने दिनभर राहत की सांस ली. लंबे समय बाद गाजियाबाद का मौसम न केवल ठंडा बल्कि ताजगी भरा महसूस हुआ. 

