Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3030734
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर हिंडन एयरपोर्ट से बड़ी खबर, अनिश्चितकाल के लिए सभी उड़ानें रद्द, क्या वापस होगा टिकट का पैसा

Ghaziabad Hindon Airport: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी फ्लाइट्स अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई हैं. जिससे पश्चिमी यूपी के यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है. ऐसे में सवाल ये भी है क्या यात्रियों को रिफंड मिलेगा?

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 05, 2025, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर हिंडन एयरपोर्ट से बड़ी खबर, अनिश्चितकाल के लिए सभी उड़ानें रद्द, क्या वापस होगा टिकट का पैसा

Ghaziabad News: गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने नौ शहरों के लिए संचालित सभी उड़ानें अगली सूचना तक रद्द कर दी हैं, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो गई हैं. एयरलाइन ने रद्दीकरण की सूचना यात्रियों को टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजनी शुरू कर दी है, लेकिन कई यात्रियों ने SMS न मिलने की शिकायत भी की है.

इंडिगो को क्यों रद्द करनी पड़ी फ्लाइट्स
सुबह से शाम तक दर्जनों यात्री एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें सूचित कर वापस भेजना पड़ा. जानकारी के मुताबिक इंडिगो पिछले चार दिनों से क्रू की कमी और अन्य आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है, जिसके चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है. 

9 शहरों के लिए उड़ानें प्रभावित
हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो अहमदाबाद, गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पटना और वाराणसी के लिए कुल 9 उड़ानें संचालित करती थी. रोजाना 1,000 से अधिक यात्री इन सेवाओं का लाभ उठाते थे. ऐसे में उड़ानों के अचानक रद्द होने से यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या यात्रियों को रिफंड मिलेगा
एयरपोर्ट अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि सार्वजनिक रूप से रद्द टिकटों का पूरा रिफंड दिया जाएगा, और इस संबंध में एयरलाइन यात्रियों से संपर्क कर रही है. 

पश्चिमी यूपी के शहरों पर सबसे बड़ा असर
हिंडन एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों में गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, बुलंदशहर और आसपास के शहरों के यात्री बड़ी संख्या में शामिल होते हैं. इन उड़ानों के रुकने से अब यात्रियों को मजबूरन दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करना पड़ेगा. 

इंदौर और अहमदाबाद वालों के लिए मुश्किलें दोगुनी
नौ शहरों में से सात शहरों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध करा रही है, लेकिन इंदौर और अहमदाबाद के लिए फिलहाल कोई भी एयरलाइन हिंडन से उड़ान संचालित नहीं कर रही है. इन रूटों पर यात्रा करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है. 

एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाएं सामान्य
एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें पहले की तरह संचालित हो रही हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर डॉ. चिल्ला महेश ने पुष्टि की है कि जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, गोवा, वाराणसी, मुंबई सहित अन्य कई शहरों के लिए उड़ानें सामान्य रूप से जारी हैं. 

फिलहाल यात्रियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इंडिगो कब फिर से हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू करेगी. 

ये भी पढ़ें: Indigo की कई Flights Cancel, लखनऊ-वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों ने काटा हंगामा, जानें क्यों लगी रफ्तार पर ब्रेक?

 

TAGS

IndiGo flights cancelGhaziabad Hindon Airport

Trending news

Hardoi latest News
तेज रफ्तार ट्रक ने दारोगा को टक्कर मारी, ड्यूटी के दौरान हादसा! सामने आया CCTV Video
Saharanpur news
फोन काटा फिर स्विच्ड ऑफ! दुल्हन ने ऐन वक्त पर दूल्हे के साथ कर दिया बड़ा कांड
Unnao News
मुझे उससे मिलाओ नहीं तो मैं जान दे दूंगी! प्रेमी की शादी में गूंजी प्रेमिका की चीख
Hardoi News
हरदोई में टीचर की शर्मनाक करतूत! 8वीं के छात्र से अश्लील हरकत के आरोप
UP Crime news
गैंगस्टर महेंद्र फौजी की कहानी: दोस्ती, दुश्मनी और गैंगवार, बन चुकी है बॉलीवुड फिल्म
chitrakoot news
मायके से साथ नहीं लौटी पत्नी, शराब के नशे में युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मचा कोहराम
Kanpur News
सोनू सूद और ‘द ग्रेट खली’ तक को नहीं छोड़ा ठग ने! अंतरराष्ट्रीय ठगी का पर्दाफाश
Ayodhya news
क्रिकेटर उमेश यादव पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन
Lucknow news
'लखनवी चि‍कनकारी' को मिली ग्लोबल पहचान, सबको दीवाना बना रही नवाबों की धरोहर
Indigo Flight Cancel News
Indigo की Flights कैंसिल, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, जानें क्यों लगी रफ्तार पर ब्रेक?