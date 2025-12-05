इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर हिंडन एयरपोर्ट से बड़ी खबर, अनिश्चितकाल के लिए सभी उड़ानें रद्द, क्या वापस होगा टिकट का पैसा

Ghaziabad News: गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने नौ शहरों के लिए संचालित सभी उड़ानें अगली सूचना तक रद्द कर दी हैं, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो गई हैं. एयरलाइन ने रद्दीकरण की सूचना यात्रियों को टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजनी शुरू कर दी है, लेकिन कई यात्रियों ने SMS न मिलने की शिकायत भी की है.

इंडिगो को क्यों रद्द करनी पड़ी फ्लाइट्स

सुबह से शाम तक दर्जनों यात्री एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें सूचित कर वापस भेजना पड़ा. जानकारी के मुताबिक इंडिगो पिछले चार दिनों से क्रू की कमी और अन्य आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है, जिसके चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है.

9 शहरों के लिए उड़ानें प्रभावित

हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो अहमदाबाद, गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पटना और वाराणसी के लिए कुल 9 उड़ानें संचालित करती थी. रोजाना 1,000 से अधिक यात्री इन सेवाओं का लाभ उठाते थे. ऐसे में उड़ानों के अचानक रद्द होने से यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

क्या यात्रियों को रिफंड मिलेगा

एयरपोर्ट अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि सार्वजनिक रूप से रद्द टिकटों का पूरा रिफंड दिया जाएगा, और इस संबंध में एयरलाइन यात्रियों से संपर्क कर रही है.

पश्चिमी यूपी के शहरों पर सबसे बड़ा असर

हिंडन एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों में गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, बुलंदशहर और आसपास के शहरों के यात्री बड़ी संख्या में शामिल होते हैं. इन उड़ानों के रुकने से अब यात्रियों को मजबूरन दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करना पड़ेगा.

इंदौर और अहमदाबाद वालों के लिए मुश्किलें दोगुनी

नौ शहरों में से सात शहरों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध करा रही है, लेकिन इंदौर और अहमदाबाद के लिए फिलहाल कोई भी एयरलाइन हिंडन से उड़ान संचालित नहीं कर रही है. इन रूटों पर यात्रा करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है.

एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाएं सामान्य

एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें पहले की तरह संचालित हो रही हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर डॉ. चिल्ला महेश ने पुष्टि की है कि जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, गोवा, वाराणसी, मुंबई सहित अन्य कई शहरों के लिए उड़ानें सामान्य रूप से जारी हैं.

फिलहाल यात्रियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इंडिगो कब फिर से हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू करेगी.

