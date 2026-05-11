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हिंडन एयरपोर्ट विस्तार से किसानों की चमकी किस्मत, करोड़ों का मुआवजा मिलेगा; घर-घर जलेंगे घी के दीये

Hindon Airport Expansion: दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों यात्रियों के लिए हिंडन एयरपोर्ट आने वाले समय में बड़ी राहत बनने जा रहा है. हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार से फ्लाइटों की संख्या बढ़ेगी तो वहीं जमीन अधिग्रहण से किसानों को करोड़ों का मुआवजा मिलेगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 11, 2026, 05:22 PM IST
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हिंडन एयरपोर्ट
हिंडन एयरपोर्ट

Ghaziabad: गाजियाबाद स्थित हिंडन सिविल टर्मिनल के विस्तार की लंबे समय से अटकी परियोजना अब जमीन पर उतरने के करीब पहुंच गई है. सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रशासन ने किसानों से सहमति बनाकर लगभग पूरा कर लिया है. खास बात यह है कि इस विस्तार से जहां एयरपोर्ट की क्षमता कई गुना बढ़ेगी, वहीं सिकंदरपुर गांव के किसानों की आर्थिक तस्वीर भी बदलने वाली है.

40 किसानों की जमीन होगी अधिग्रहित
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, सिकंदरपुर गांव के करीब 40 किसानों ने अपनी 6.8 एकड़ जमीन परियोजना के लिए देने पर सहमति जता दी है. इसके बदले किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून-2013 के तहत सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा मिलेगा. प्रशासन ने इसके लिए लगभग 63 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. गांव में अब इस मुआवजे को लेकर खुशी का माहौल है. कई परिवारों को उम्मीद है कि वर्षों बाद उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घरों में समृद्धि आएगी.

एयरपोर्ट के विस्तार से क्या बदलेगा
एयरपोर्ट विस्तार योजना के तहत टर्मिनल भवन को बड़ा किया जाएगा. मौजूदा आठ चेक-इन काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जबकि विमान पार्किंग बे को दो से बढ़ाकर छह तक करने की तैयारी है. यात्रियों की सुरक्षा जांच और स्क्रीनिंग व्यवस्था को भी हाईटेक बनाया जाएगा. इसके अलावा सड़क संपर्क, ड्रॉप-ऑफ जोन और पार्किंग सुविधाओं में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

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प्रति घंटे यात्री क्षमता 450 तक बढ़ेगी
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी उपलब्ध जमीन पर करीब 700 वर्गमीटर क्षेत्र में प्रारंभिक विस्तार कार्य शुरू भी कर दिया है. काम पूरा होने के बाद टर्मिनल की प्रति घंटे यात्री क्षमता लगभग 450 तक पहुंच जाएगी. बैठने की क्षमता भी दोगुनी हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी.

घरेलू उड़ानों के  लिए मजबत विकल्प
हिंडन एयरपोर्ट अब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है. खासतौर पर गाजियाबाद, पूर्वी दिल्ली और नोएडा के यात्रियों को यहां से कम दूरी में फ्लाइट सुविधा मिल रही है. कम भीड़, तेज चेक-इन और ट्रैफिक जाम से राहत के चलते यात्रियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है. बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ जैसे शहरों के लिए उड़ान सेवाएं मिलने से इसकी अहमियत और बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें : हिंडन पर रफ्तार की नई सड़क का काम शुरू! नोएडा–ग्रेटर नोएडा कनेक्टिविटी होगी मजबूत, कई सेक्टर और गांवों पर खर्च होंगे करोड़ों

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