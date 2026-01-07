Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3066116
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

Ghaziabad News: काउंटर लगाकर तलवार बांटने पर एक्शन, हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी बेटे संग गिरफ्तार, पुलिस को दी थी चुनौती

Ghaziabad News: हिंदुओं के बीच तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल (एचआरडी) के प्रमुख पिंकी चौधरी को गाजियाबाद से गिरप्तार कर लिया गया है. पुलिस ने पिंकी के बेटे हर्ष को भी अरेस्ट किया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghaziabad News
Ghaziabad News

Pinky chaudhary Arrested: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में सरेआम तलवार बांटने और अफरा-तफरी का माहौल पैदा करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोप है कि हिंदू रक्षा दल के कुछ सदस्यों ने शालीमार गार्डन के इलाके में अपने ऑफिस के पास तलवारें और अन्य हथियार बांटे थे. पुलिस ने इस कार्यक्रम के आयोजक और मुख्य सूत्रधार हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी को बेटे हर्ष के साथ गिरफ्तार किया है. पिंकी चौधरी तभी से फरार चल रहा था. पुलिस से कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 29 दिंसबर की सुबह सुबह शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में 150 फुटा रोड पर तलवारों को बांटा जा रहा था.  राष्ट्रीय कार्यालय पर पिंकी चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सरेआम स्टॉल लगाकर तलवारें बांटी थीं. इतना ही नहीं दल के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर हिंदू परिवारों को तलवारें बांटी थीं. इसका एक वीडिया भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.  धार्मिक नारे लगाते हुए  हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता तलवार लहरा रहे थे. इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो भगदड़ मच गई.  हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा था. मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी. गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में तलवार बांटने के मामले में 16 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. 

इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था जबकि अन्य आरोपित फरार चल रहे थे.  मंगलवार को पुलिस ने पिंकी चौधरी व उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया.पिंकी चौधरी पर पूर्व में कुल 27 आपराधिक मुकदमे और हर्ष के खिलाफ तीन मामले में विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनके अन्य साथी अभी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस-प्रशासन को दी थी चुनौती
पिंकी चौधरी ने फरारी के दौरान दो वीडियो जारी कर जहां तलवार बांटने को सही ठहराया था, वहीं अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती भी दी थी. वीडियो में पुलिस को चुनौती देते हुए उसमें कहा था कि जब वह लौटकर आएगा तो मुंहतोड़ जवाब देगा. चाहे वह प्रशासन हो या कोई और. अगर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसका तलवार बांटना अपराध है तो वही अपराध दोबारा करेगा. पिंकी चौधरी ने आगे कहा कि उसके हिंदू रक्षा दल में ऐसे-ऐसे लोग हैं कि उसे कितना भी परेशान करो, वह और ताकत के साथ आगे बढ़कर काम करते रहेंगे.

TAGS

Ghaziabad NewsPinky Chaudhary arrestedBhupendra Chaudhary arrestedGhaziabad police

Trending news

Ghaziabad News
गाजियाबाद में तलवार बांटने पर एक्शन,पुलिस को चुनौती देने वाले पिंकी चौधरी गिरफ्तार
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में मौसम का रूौद रूप! पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में घने कोहरे का अलर्ट
gonda news
शाहरुख खान पर भड़के छावनी पीठाधीश्वर, 2029 में बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान
Maulana Tauqeer Raza
तौकीर रजा के बेटे की कार का भीषण एक्सीडेंट, नेशनल हाईवे 24 पर रोडवेज बस से टक्कर
prayagraj news
पुलिस जब्ती के समय जरूर बनाएं वीडियो रिकॉडिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP DGP काे आदेश
kanpur latest news
कानपुर में युवती को अगवा कर गैंगरेप: घर के बाहर से स्कॉर्पियो में खींचा
SIR in Uttar Pradesh
UP के किस जिले में कटे कितने वोटरों के नाम, SIR की मसौदा मतदाता सूची जारी
Unnao News
‘अल्लाह’ और ‘मोहम्मद’ नाम वाले लोअर-टीशर्ट....यूपी के बाजार में मचा बवाल
Sakat Chauth 2026
आज बलिया में कब होगा चांद का दीदार? सकट चौथ पर अर्घ्य देकर महिलाएं तोड़ेंगी व्रत
Sakat Chauth 2026
आजमगढ़ और जौनपुर में कब निकलेगा सकट चौथ का चांद, जल्दी करें पूजा की तैयारी