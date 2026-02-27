"यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं" - दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हिंदू रक्षा दल ने लिखा, बताई ये वजह

Dehradun. दिल्ली और देहरादून के बीच तेज रफ्तार से सफर पूरा करने के लिए बने दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर होली और ईद जैसे त्योहार से पहले भड़काऊ संदेश लिखे जाने का मामला सामने आया है. घटना से जुड़ा करीब एक मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

वायरल वीडियो में क्या

वीडियो में तीन लोग दिखाई देते हैं, जिनमें दो महिलाएं और एक युवक शामिल हैं. युवक मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता नजर आता है, जबकि दोनों महिलाएं हाईवे के किनारे बने ढांचे और ब्लॉकों पर धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक संदेश लिखती दिखती हैं. यह घटना सहारनपुर सीमा के पास मोहंड क्षेत्र में बने एलिवेटेड रोड की बताई जा रही है.

हिंदू रक्षा दल ने ली घटना की जिम्मेदारी

इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने सार्वजनिक रूप से ली है. उन्होंने वीडियो अपने सोशल मीडिया मंच पर साझा करते हुए विवादित दावे किए और चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया. बाद में मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने अपने बयान दोहराए.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर गरमाया मुद्दा

वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी इस कार्रवाई का समर्थन किया और इसे संगठन के कार्यकर्ताओं की पहल बताया. उनके बयान के बाद यह मामला और अधिक तूल पकड़ गया है और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद सीमा क्षेत्र से जुड़े थाना अधिकारियों ने पुष्टि की कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के संदेश लिखना कानूनन अपराध है और शांति भंग करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है. पुलिस वीडियो की सत्यता, संबंधित व्यक्तियों की पहचान और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पर काम कर रही है.

प्रशासन की चेतावनी

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के दौर में स्थानीय स्तर की गतिविधियों के तेजी से राष्ट्रीय बहस बन जाने की प्रवृत्ति को उजागर कर दिया है. लोगों की नजर अब इस बात पर है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर असर पड़ता है.

ये भी पढ़ें: रेस्टोरेंट, ATM, EV चार्जिंग स्टेशन... जानें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं, NHAI ने शुरू की तैयारी