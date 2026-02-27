Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3124528
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

"यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं" - दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हिंदू रक्षा दल ने लिखा, बताई ये वजह

Delhi Dehradun Highway News: दिल्ली-देहरादून एलिवेटिड हाईवे पर एक भड़काऊ बयान लिखे जाने का मामला सामने आया है. हाईवे पर लिखा गया है कि, "यह रोड मुस्लिमों के लिए नहीं है." वहीं हिंदू रक्षा दल ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए वजह भी बताई है. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 27, 2026, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Dehradun Highway
Delhi Dehradun Highway

Dehradun. दिल्ली और देहरादून के बीच तेज रफ्तार से सफर पूरा करने के लिए बने दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर होली और ईद जैसे त्योहार से पहले भड़काऊ संदेश लिखे जाने का मामला सामने आया है. घटना से जुड़ा करीब एक मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. 

वायरल वीडियो में क्या
वीडियो में तीन लोग दिखाई देते हैं, जिनमें दो महिलाएं और एक युवक शामिल हैं. युवक मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता नजर आता है, जबकि दोनों महिलाएं हाईवे के किनारे बने ढांचे और ब्लॉकों पर धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक संदेश लिखती दिखती हैं. यह घटना सहारनपुर सीमा के पास मोहंड क्षेत्र में बने एलिवेटेड रोड की बताई जा रही है. 

हिंदू रक्षा दल ने ली घटना की जिम्मेदारी
इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने सार्वजनिक रूप से ली है. उन्होंने वीडियो अपने सोशल मीडिया मंच पर साझा करते हुए विवादित दावे किए और चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया. बाद में मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने अपने बयान दोहराए. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर गरमाया मुद्दा
वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी इस कार्रवाई का समर्थन किया और इसे संगठन के कार्यकर्ताओं की पहल बताया. उनके बयान के बाद यह मामला और अधिक तूल पकड़ गया है और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. 

पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलने के बाद सीमा क्षेत्र से जुड़े थाना अधिकारियों ने पुष्टि की कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के संदेश लिखना कानूनन अपराध है और शांति भंग करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है. पुलिस वीडियो की सत्यता, संबंधित व्यक्तियों की पहचान और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पर काम कर रही है. 

प्रशासन की चेतावनी
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के दौर में स्थानीय स्तर की गतिविधियों के तेजी से राष्ट्रीय बहस बन जाने की प्रवृत्ति को उजागर कर दिया है. लोगों की नजर अब इस बात पर है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर असर पड़ता है. 

fallback

ये भी पढ़ें: रेस्टोरेंट, ATM, EV चार्जिंग स्टेशन... जानें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं, NHAI ने शुरू की तैयारी

TAGS

delhi dehradun highwayGhaziabad latest newsDehradun latest news

Trending news

UP News
होली से पहले राहत की फुहार... त्योहार से पहले सैलरी, 2 से 4 मार्च तक छुट्टी
delhi dehradun highway
"यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं"- दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हिंदू रक्षा दल ने लिखा
Lalitpur news
अब और नहीं सह सकता.. वीडियो बनाकर पति ने खत्म की जिंदगी, मोबाइल में कैद आखिरी सच!
gonda news
बृजभूषण शरण सिंह के आवास के सामने तालाब में मिली लाश! तीन दिन से लापता था युवक
Holi 2026
यहां रंग नहीं..चलते हैं हथियार! UP की हैरान कर देने वाली होली, सदियों से कायम परंपरा
IIRS scientific study
चारधाम यात्रा को नई रफ्तार,सुरंग करेगी सफर आसान,वैज्ञानिकों की चिंता ने बढ़ाई धड़कन!
hamirpur news
हमीरपुर में जीवित हुई बुंदेलखंड की विरासत, 25 बैलगाड़ियों से निकली बारात
noida amity school news
25KM दूर सुनसान इलाके में खड़ी रही बस, 7 घंटे बंद रहा मासूम, अब Amity ने क्या कहा?
Avimukteshwaranand news
शंकराचार्य विवाद पर गरजीं राजा भैया की बेटी राघवी, कहा— आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं
haridwar news
धार्मिक सौहार्द पर उठे सवाल, काजी मुहम्मद निजामुद्दीन का DGP को पत्र