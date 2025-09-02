Hapur Accident: बाइक और स्कूटी को उड़ाते हुए निकली तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, हादसे में पिता-पुत्र सहित तीन की मौत

अभिषेक माथुर/हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में देर रात दिल्ली-लखनऊ हाईवे एनएच-9 पर पिलखुवा स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास एक बड़ा हादसा हुआ. यहां तेज रफ्तार एक स्कार्पियो कार ने एक बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हुई है. घटना के बाद स्कार्पियो सवार मौके से फरार हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे स्कार्पियो सवार की तलाश करनी शुरू कर दी है.

कहां हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव देहरा निवासी आलीम बीते दिन गांव के ही अपने दोस्त सचिन और उसके पिता उमेदपाल को साथ लेकर एक ही बाइक पर सवार होकर हापुड़ आया था. बताया जा रहा है कि देर रात को वापस लौटते समय जैसे ही आलीम की बाइक हापुड़ के पिलखुवा थाना क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली-लखनऊ हाईवे एनएच-9 पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार एक स्कार्पियो कार ने अपनी चपेट में लेते हुए जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार तीनों लोग दूर जाकर गिरे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये. आनन-फानन में उन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें सिर में गंभीर चोटें आने की वजह से मृत घोषित कर दिया.

शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

वहीं, घटना को अंजाम देकर मौके से स्कार्पियो कार सवार गाड़ी लेकर फरार हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिवारीजनों को दी. जिससे मृतक के परिवारीजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी स्कार्पियो सवार की तलाश करनी शुरू कर दी है.

