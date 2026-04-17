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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; तीन लोगों की दर्दनाक मौत!

Ghaziabad News:  दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. यह हादसा विजयनगर थाना क्षेत्र में IPEM कॉलेज एग्जिट प्वाइंट के पास उस समय हुआ, जब एक थार गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और उसमें सवार युवक नीचे उतरकर एक बाइक सवार से बातचीत कर रहे थे.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:23 AM IST
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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; तीन लोगों की दर्दनाक मौत!

गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. यह हादसा विजयनगर थाना क्षेत्र में IPEM कॉलेज एग्जिट प्वाइंट के पास उस समय हुआ, जब एक थार गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और उसमें सवार युवक नीचे उतरकर एक बाइक सवार से बातचीत कर रहे थे.

जानें क्या है मामला ? 
मिली जानकारी के अनुसार, थार गाड़ी में सवार कुछ युवक दिल्ली से मेरठ की ओर जा रहे थे. किसी कारणवश उन्होंने एक्सप्रेसवे की मुख्य लेन पर गाड़ी रोक दी. गाड़ी से उतरकर दो युवक पास में खड़े एक बाइक सवार से बात करने लगे. इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया.

तेज रफ्तार ट्रेवलर बस ने मारी टक्कर
बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेवलर बस ने सड़क पर खड़े तीनों लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही एक थार सवार और बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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इलाज के दौरान तीसरे युवक की भी मौत
इस हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन हालत नाजुक होने के कारण इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. इस तरह इस हादसे में कुल तीन लोगों की जान चली गई.

पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने ट्रेवलर बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल
इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक्सप्रेसवे जैसी तेज रफ्तार सड़कों पर वाहन रोकना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

लापरवाही बनी हादसे की वजह
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि एक्सप्रेसवे की मुख्य लेन पर वाहन खड़ा करना और सड़क पर उतरकर बातचीत करना हादसे की बड़ी वजह बन सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सावधानी बरतें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें.

यह भी पढ़ें : जिंदा हूं साहब! 14 साल से सरकारी कागजों में मृत; अपने वजूद की लड़ाई लड़ने डीएम ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग
 

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