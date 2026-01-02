Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

'मेरे शादी को 11 साल हो गए...', गर्लफ्रेंड संग रंगरेलियां बनाने गया नैनीताल, बीच सड़क पत्नी ने दोनों को धुना

Nainital News: नए साल की खुशियों के बीच नैनीताल में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गाजियाबाद से पहुंचे एक शादीशुदा युवक का राज सबके सामने आ गया. पत्नी को पति के अफेयर की भनक लगी तो वह परिवार के साथ नैनीताल जा पहुंची. इसके बाद जो हुआ, उसने जश्न को बवाल में बदल दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:48 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Nainital News/गौरव जोशी: नए साल का जश्न मनाने नैनीताल पहुंचे गाजियाबाद के एक शादीशुदा व्यक्ति का मामला उस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब उसकी पत्नी को उसके अफेयर की भनक लग गई और वह परिवार के साथ नैनीताल पहुंच गई. इसके बाद जो हंगामा हुआ, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल गाजियाबाद निवासी अभिषेक नए साल पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नैनीताल आया था. इस दौरान उसकी पत्नी प्रीति शर्मा, जो पेशे से शिक्षिका हैं, बीते चार दिनों से पति की तलाश कर रही थीं. पति ने फोन उठाना बंद कर दिया था. तलाश के दौरान जब पत्नी को पता चला कि अभिषेक नैनीताल में है, तो वह तुरंत वहां पहुंच गई.

पत्नी ने कार में तोड़फोड़ शुरू की
नैनीताल पहुंचने पर पत्नी ने पति की कार को पहचान लिया और उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन पति ने गाड़ी नहीं रोकी. आरोप है कि इस दौरान महिला कार के बोनट पर बैठ गई, फिर भी पति ने गाड़ी नहीं रोकी और कुछ दूरी तक उसे घसीटता रहा. आसपास मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर गाड़ी रुकवाई.  इसके बाद गुस्साई पत्नी ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी और शीशे तोड़ दिए. हंगामे के बीच पति की गर्लफ्रेंड मौके से फरार हो गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया.

तलाक का मामला कोर्ट में 
पत्नी प्रीति शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके पति का ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से अफेयर चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वह पहले भी कई बार दोनों को साथ पकड़ चुकी हैं, लेकिन पति ने अपना व्यवहार नहीं बदला. महिला ने यह भी बताया कि पति के साथ तलाक का मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.वहीं वायरल वीडियो में महिला कहती हुई नजर आ रही है कि उसके शादी के 11 साल हो गए हैं और उसका एक बेटा भी है. 

पुलिस ने कहा परिवारिक मामला
वहीं  पति को दूसरी महिला मे साथ देख पत्नी ने बिच सडक जमकर हंगामा किया और जिस युवती के साथ पति नैनीताल आया था, उसे सामने लाने की मांग करने लगी. वहीं मामले मे नैनीताल पुलिस का कहना है दोनों का पारिवारिक मामला है और गाजियाबाद में उनका मुकदमा चल रहा है लिहाजत दोनों परिवारों को वहां जाने के लिए कहा है फिलहाल दोनों की काउंसलिंग की गई है.

 

