नशे पर झगड़ा ; चल पड़ी गोली ! सुबह घर में मिली महिला की खून से सनी लाश

Hapur News: हापुड़ जिले में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो पाता, उससे पहले ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
Trending Photos
हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो पाता, उससे पहले ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि देर रात पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. जिसके बाद बुधवार की सुबह महिला का शव घर से बरामद हुआ.
क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल जब सुबह उठकर लोगों ने देखा तो महिला के कनपटी पर गोली लगी हुई थी. पुलिस ने मौके से तमंचा आदि बरामद कर मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच-पड़ताल करनी शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत आर्य नगर निवासी बबली की शादी 9 वर्ष पूर्व मेरठ जिले के केली पांची में रहने वाले सचिन से हुई थी. बताया जा रहा है कि शादी के बाद बबली पर चार साल की एक बेटी दिव्यांशी भी थी. शादी के बाद बबली हापुड़ के पिलखुवा में अपनी ससुराल के पास आर्य नगर में अपने पति और बेटी के साथ मकान में रह रही थीं. दोनों पति-पत्नी में अक्सर घरेलू विवाद रहता था.
शराब के नशें में था पति ?
आरोप है कि सचिन शराब पीने का आदी था. जिसका विरोध बबली करती थी. देर रात भी सचिन घर में शराब पीकर आया था, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ. बुधवार की सुबह बबली का शव घर में पड़ा हुआ मिला. इसकी सूचना लोगों ने जब पुलिस को दी, तो सूचना मिलते ही पिलखुवा पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने जांच-पड़ताल की, तो मृतक महिला की दायीं कनपटी पर गोली लगी हुई थी. जबकि तमंचा घर की छत पर से बरामद हुआ.
पुलिस की कार्यवाई क्या
बताया जा रहा है कि शादी के बाद बबली पर चार साल की एक बेटी दिव्यांशी भी थी. शादी के बाद बबली हापुड़ के पिलखुवा में अपनी ससुराल के पास आर्य नगर में अपने पति और बेटी के साथ मकान में रह रही थीं. दोनों पति-पत्नी में अक्सर घरेलू विवाद रहता था. पुलिस ने घटना के चलते मौके से मृतक महिला के पति सचिन को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ की जा रही है और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !
यह भी पढ़ें : ‘इज्जत’ के नाम पर बर्बरता! पत्नी को गोली मारी, बड़ी बेटी की आंख निकाली; तिहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा