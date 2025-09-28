Ghaziabad News: गाजियाबाद में “आई लव मोहम्मद” पोस्टर से हंगामा, बजरंग दल ने जताई आपत्ति, पुलिस ने हटवाए बैनर

Ghaziabad News : गाजियाबाद जिले के थाना मोदीनगर क्षेत्र की किदवईनगर और आदर्श कॉलोनी के साथ-साथ थाना मुरादनगर क्षेत्र के मलिकनगर इलाके में शनिवार सुबह अचानक “आई लव मोहम्मद” लिखे पोस्टर और बैनर जगह-जगह लगे मिलने से हड़कंप मच गया. कॉलोनियों की गलियों, घरों की दीवारों और रेलिंग तक पर ये पोस्टर दिखाई दिए.

बजरंग दल ने किया विरोध

जब पोस्टर देखा गया उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दिया. जिला संयोजक मधुर नेहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसीपी अमित सक्सेना से मिले और लिखित शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वे खुद पोस्टर हटा देंगे.

पुलिस हरकत में आई

शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दबाव के चलते सभी पोस्टर और बैनर हटवा दिए. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर किन लोगों ने ये पोस्टर लगाए और उनकी इरादा क्या थी

Add Zee News as a Preferred Source

माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती

एसीपी अमित सक्सेना ने कहा कि शहर के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस टीम संबंधित क्षेत्रों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है. अधिकारियों का मानना है कि यह हरकत जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है.

बजरंग दल की चेतावनी

बजरंग दल पदाधिकारी मधुर नेहरा ने मीडिया से कहा कि ऐसी हरकतें समाज में तनाव फैलाने का काम करती हैं. उन्होंने प्रशासन को आगाह किया कि यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो संगठन बड़े स्तर पर विरोध करेगा.

जांच जारी है

फिलहाल पुलिस ने पोस्टर हटवाकर स्थिति को काबू में कर लिया है. हालांकि घटना ने लोगों में असमंजस और बेचैनी जरूर पैदा कर दी है. प्रशासन का दावा है कि जल्द ही पोस्टर लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें :Hit-and-run in Fatehpur: फतेहपुर में हिट एंड रन, बेकाबू कार ने मारी कई वाहनों में टक्कर, बाल-बाल बचे कई लोग