गाजियाबाद में रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया दरोगा, एंटी करप्शन टीम के एक्शन से पुलिस महकमे में मची खलबली
गाजियाबाद में रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया दरोगा, एंटी करप्शन टीम के एक्शन से पुलिस महकमे में मची खलबली

Ghaziabad News: यूपी के गाजियाबाद जिले में भ्रष्टाचार को लेकर एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है. जहां रिश्वत लेते एक दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 21, 2025, 04:51 PM IST
गाजियाबाद/पीयूष गौड़: गाजियाबाद में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है. एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए राजीव कुमार नामक दरोगा को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया. खास बात यह है कि पीड़ित इनामुल हसन से इससे पहले भी दो पुलिसकर्मी कुल 60 हजार और 20 हजार की वसूली कर चुके थे. तीसरी बार जब फिर से 50 हजार की रकम मांगी गई तो पीड़ित सीधा एंटी करप्शन टीम तक पहुंचा.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला
मामले की शुरुआत उस समय हुई जब इनामुल हसन एक मुकदमे में जमानती बने थे. इसके बाद विपक्षी पक्ष ने उनके खिलाफ नया केस दर्ज करा दिया। इस केस की जांच कर रहे दरोगा राजीव कुमार ने पहले लाख की मांग की, लेकिन बाद में 50 हजार में सौदा तय हुआ। रकम देने के लिए चौकी बुलाया गया, जहां पहले से तैनात एंटी करप्शन टीम ने राजीव कुमार को पकड़ लिया।

दो पुलिसकर्मी पहले ही कर चुके वसूली
पीड़ित का कहना है कि बार-बार रिश्वत की मांग से वह परेशान हो गया था। पहले दो बार अलग-अलग पुलिसकर्मियों द्वारा वसूली की जा चुकी थी। तीसरी बार फिर से 50 हजार की मांग ने उसे मजबूर कर दिया कि वह एंटी करप्शन टीम को शिकायत करे. एंटी करप्शन विभाग अब आरोपी दरोगा से पूछताछ कर रहा है और यह भी जांच में है कि पूर्व में हुई 60 हजार और 20 हजार की वसूली में किन पुलिसकर्मियों की भूमिका रही. इस खुलासे ने गाजियाबाद पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है.

पीड़ित का क्या कहना?
शिकायतकर्मता इनामुल हसन ने बताया, वह तहसील में किसी का जमानती बन गया था. जिसमें से नाम निकालने के लिए उससे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई. वरना जेल भेजने की धमकी दी गई. 14-15 अगस्त को रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत 18 तारीख को उसने एंटी करप्शन से की. इसके बाद आज टीम ने यह कार्रवाई की है. पीड़ित ने बताया कि वह खेती का काम करता है.

