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पैरा एथलीट चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या, गाजियाबाद में साईं उपवन में मिला खून से लथपथ शव

Ghaziabad News: पैरा एथलीट चिराग त्यागी का शव शनिवार को साईं उपवन के पास मिलने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस मर्डर मानकर जांच में जुट गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 30, 2026, 11:19 PM IST
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Chirag Tyagi
Chirag Tyagi

Ghaziabad News: यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पैरा एथलीट चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उसका शव साईं उपवन के पास पुलिस को मिला है. पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अक्टूबर में जापान में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए चिराग ने क्वालीफाई किया था. 

पैरा एथलीट्स की गोली मारकर हत्या  
बता दें कि चिराग मुरादनगर के बसंतपुर सैंथली का रहने वाला था. चिराग त्यागी ने दो दिन पहले बेंगलुरु में आयोजित हुई नेशनल प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई किया था. वहीं, पुलिस चिराग की हत्या का खुलासा करने में लगी हुई है. गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक, साई उपवन में राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी का शव मिला है. वह सुबह दिल्ली के हॉस्टल से अपने गांव मुरादनगर के बसंतपुर साथली के लिए निकले थे. 

पीठ पर लगी गोली 
पुलिस ने बताया कि चिराग की पीठ पर एक छेद है. यह छेद गोली लगने के कारण हुआ है या फिर किसी अन्य चीज से चोट लगने के कारण, इसका पता पोस्टमॉर्टम के बाद ही पता चलेगा. मामले की सूचना मिलते एसीपी उपासना पांडेय फोर्स के साथ मौके पर पहुंची. एसीपी चिराग की प्रेमिका, कोच और परिजनों से पूछताछ कर रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्यता यह मामला मर्डर का लग रहा है. पुलिस जांच में जुट गई है. 

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29 मई को दिल्ली पहुंचे थे 
चिराग के पिता मनोज त्यागी किसान हैं. चिराग के घर वालों ने बताया कि एक सप्ताह पहले चिराग घर से बेंगलुरु में कैंप में गए थे. वहां एक सप्ताह रुकने के बाद 29 मई को दिल्ली पहुंचे थे. वहां वह नेहरू स्टेडियम में रुके थे. शनिवार सुबह चिराग से फोन पर घर वालों की बातचीत भी हुई थी. तीन बजे तक घर आने की बात कही थी. मोबाइल बंद आ रहा था. 

चिराग के नाम ये उपलब्धियां 
बता दें कि चिराग 100 मीटर और 400 मीटर दौड में भाग लेते थे. बेंगलरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में 26 से 28 मर्ड तक 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता हई थी. इसमें गाजियाबाद के 6 पैरा खिलाडियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते. एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालीफारई किया था. एशियन गेम्स जापान में 18 से 24 अक्ट्रबर के बीच होंगे. इस प्रतियोगिता में चिराग त्यागी ने 400 मीटर दौड में स्वर्ण पदक और 1500 मीटर में रजत पदक जीतकर पैरा एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालीफाई किया था.  

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