Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3063398
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

खत्म हुआ इंतजार! अप्रैल से खुलेगा कैलाश मानसरोवर भवन, शादी-ब्याह समेत सभी कार्यक्रमों की बुकिंग शुरू

 Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में इंदिरापुरम के शक्ति खंड में 5 साल पहले जिस कैलाश मानसरोवर भवन का उद्धाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. उसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अप्रैल से आम जनता के लिए खोलने की तैयारी कर रहे है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खत्म हुआ इंतजार! अप्रैल से खुलेगा कैलाश मानसरोवर भवन, शादी-ब्याह समेत सभी कार्यक्रमों की बुकिंग शुरू

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में इंदिरापुरम के शक्ति खंड में 5 साल पहले जिस कैलाश मानसरोवर भवन का उद्धाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. उसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अप्रैल से आम जनता के लिए खोलने की तैयारी कर रहे है.

जानिए, पूरी जानकरी क्या ?
कैलाश मानसरोवर भवन का 132 करोड़ रुपये में निर्माण किया गया है. जब से इसका उद्घाटन हुआ है. तब से यह भवन ऐसे ही खाली पड़ा है. यह मानसरोवर भवन को संचालित करने के लिए जिस भी एजेंसी को चयनित किया जाएगा. वह एजेंसी जीडीए को हर साल एक करोड़ 40 लाख रुपये बतौर किराया देगी. पिछले साल से जीडीए ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कैलाश मनसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मानसरोवर भवन को खोला था, लेकिन इसे आम आदमी की पहुंच से दूर रखा गया था.

जाने कितने लागत में बनेगा और कितने कमरे होंगे 
कैलाश मानसरोवर भवन का 132 करोड़ रुपये में निर्माण किया गया है.इसमें बेसमेंट सहित कुल 4 मंजिलों वाला बनाया गया है, जिसमें रिहायशी और सुविधाजनक कमरे, पार्किंग, प्रशासनिक और सेवात्मक ब्लॉक शामिल हैं. प्रथम तल से चौथे तल तक लगभग 94 कमरे बने हुए हैं. हर कमरे में टीवी, फ्रिज, अटैच बाथरूम, सेंट्रलाइज्ड ऐसी, आलमारी मौजूद है। 8 लिफ्ट भी लगी है.

Add Zee News as a Preferred Source

 शादी-विवाह के लिए भी यहां पर बुकिंग
जीडीए की तरफ से एक निजी एजेंसी को इसके लिए रख-रखाव और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके लिए जीडीए ने रिस्पांस फॉर प्रपोजल की भी मांग की है. जीडीए अधिकारियों ने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो अप्रैल में इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा. जहां मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु तो रुकेंगे ही उनके साथ-साथ यहां पर बुकिंग हो सकेगी।

जाने कितने लोग रह सकते है 
कैलाश मानसरोवर भवन में एक साथ 94 कमरों में 280 लोगों के रुकने की व्यवस्था है. इसके अलावा यहां पर कॉफ्रेंस रूम, लाइब्रेरी आदि जैसी सुविधाएं भी हैं. इंदिरापुरम सहित आसपास के लोगों के लिए यह बेहतर सुविधा और सामाजिक आयोजनों के लिए उपलब्ध होगी. 

यह भी पढ़ें : भारत–नेपाल की दूरी होगी और कम! यूपी में बनेगा 6927 करोड़ का फोरलेन हाईवे, एनएचएआई का बड़ा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

Meerut News
यूपी का मोस्ट वांटेड डॉन बदन सिंह बद्दो, रसूख, रिवॉल्वर और रहस्य की खौफनाक कहानी
Ghaziabad News
इंतजार खत्म! अप्रैल से खुलेगा कैलाश मानसरोवर भवन, विवाह समारोहों की बुकिंग शुरू
UP News
यूपी में साइबर अपराधियों की उलटी गिनती शुरू, योगी सरकार ने उतारी ‘साइबर कमांडो’ फौज
bijnor news
किंग खान पर छिड़ा विवाद! बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर भड़के मुफ्ती कासमी
UP News
यूपी में 32 दिग्गज आईएएस होंगे रिटायर! कई अफसरों की चमक सकती है किस्मत
Up Road Accidents News
यूपी में रफ्तार के कहर ने छीनी दो लोगों की जिंदगी, हमीरपुर सड़क हादसे में कई घायल
Barabanki
बाराबंकी में SIR प्रक्रिया में खुलासा, पंचायत और नगरीय में विधानसभा से ज्यादा वोटर
Lucknow news
स्टूडेंट्स की शरारत या बड़ी साजिश? धनंजय सिंह पर FIR कराने वाले के घर आ धमके संदिग्ध
neha rathore
नेहा सिंह राठौड़ को लेकर हजरतगंज थाने में रात भर हलचल, क्यों दर्ज नहीं हुए बयान?
Jaunpur Bulldozer action
रामपुर में गरजा 'बाबा का बुलडोजर', एनएच की जमीन से हटाया अवैध कब्जा, मकान ध्वस्त