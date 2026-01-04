खत्म हुआ इंतजार! अप्रैल से खुलेगा कैलाश मानसरोवर भवन, शादी-ब्याह समेत सभी कार्यक्रमों की बुकिंग शुरू

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में इंदिरापुरम के शक्ति खंड में 5 साल पहले जिस कैलाश मानसरोवर भवन का उद्धाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. उसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अप्रैल से आम जनता के लिए खोलने की तैयारी कर रहे है.

जानिए, पूरी जानकरी क्या ?

कैलाश मानसरोवर भवन का 132 करोड़ रुपये में निर्माण किया गया है. जब से इसका उद्घाटन हुआ है. तब से यह भवन ऐसे ही खाली पड़ा है. यह मानसरोवर भवन को संचालित करने के लिए जिस भी एजेंसी को चयनित किया जाएगा. वह एजेंसी जीडीए को हर साल एक करोड़ 40 लाख रुपये बतौर किराया देगी. पिछले साल से जीडीए ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कैलाश मनसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मानसरोवर भवन को खोला था, लेकिन इसे आम आदमी की पहुंच से दूर रखा गया था.

जाने कितने लागत में बनेगा और कितने कमरे होंगे

कैलाश मानसरोवर भवन का 132 करोड़ रुपये में निर्माण किया गया है.इसमें बेसमेंट सहित कुल 4 मंजिलों वाला बनाया गया है, जिसमें रिहायशी और सुविधाजनक कमरे, पार्किंग, प्रशासनिक और सेवात्मक ब्लॉक शामिल हैं. प्रथम तल से चौथे तल तक लगभग 94 कमरे बने हुए हैं. हर कमरे में टीवी, फ्रिज, अटैच बाथरूम, सेंट्रलाइज्ड ऐसी, आलमारी मौजूद है। 8 लिफ्ट भी लगी है.

शादी-विवाह के लिए भी यहां पर बुकिंग

जीडीए की तरफ से एक निजी एजेंसी को इसके लिए रख-रखाव और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके लिए जीडीए ने रिस्पांस फॉर प्रपोजल की भी मांग की है. जीडीए अधिकारियों ने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो अप्रैल में इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा. जहां मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु तो रुकेंगे ही उनके साथ-साथ यहां पर बुकिंग हो सकेगी।

जाने कितने लोग रह सकते है

कैलाश मानसरोवर भवन में एक साथ 94 कमरों में 280 लोगों के रुकने की व्यवस्था है. इसके अलावा यहां पर कॉफ्रेंस रूम, लाइब्रेरी आदि जैसी सुविधाएं भी हैं. इंदिरापुरम सहित आसपास के लोगों के लिए यह बेहतर सुविधा और सामाजिक आयोजनों के लिए उपलब्ध होगी.

