45 साल बाद 'काल भैरव' हुए आजाद! योगी सरकार का भूमाफियाओं पर बड़ा प्रहार, गढ़मुक्तेश्वर में खुला मंदिर का ताला

हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है. इस बार हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन काल भैरव मंदिर को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है. करीब 45 वर्षों से बंद पड़े इस मंदिर के कपाट प्रशासन ने चंद घंटों में खुलवा दिए, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई.

जानिए क्या है मामला ?

दरअसल गढ़मुक्तेश्वर, जिसे मुक्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख धार्मिक नगरी है. इसी पावन स्थल पर स्थित सैकड़ों साल पुराने काल भैरव मंदिर पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था. मंदिर के कपाट वर्षों से बंद थे और वहां स्थापित मूर्तियां भी विस्थापित कर दी गई थीं.

मंदिर परिसर में तत्काल एक्शन

यह मामला तब सामने आया जब हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे क्षेत्र के विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे. निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर में अतिक्रमण पाए जाने पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. डीएम ने बताया कि यह स्थल आस्था का केंद्र है और यहां अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर 40-45 साल से लगे ताले को तोड़ा और मंदिर को कब्जे से मुक्त कराया. इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र का समुचित विकास किया जाएगा. जल्द ही विधि-विधान के साथ काल भैरव मंदिर में मूर्ति की पुनः स्थापना की जाएगी.

इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. सरकार की योजना है कि गढ़मुक्तेश्वर को एक भव्य टेंपल कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाए, जिससे यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सके. इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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