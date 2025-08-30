हथियार नहीं अब हुनर से वार , गाजियाबाद पुलिस का "कवच" अपराधियों पर पड़ेगा भारी
गाजियाबाद

हथियार नहीं अब हुनर से वार , गाजियाबाद पुलिस का "कवच" अपराधियों पर पड़ेगा भारी

Ghaziabad News: यूपी के गाजियाबाद जिले में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस नए तरीके पर काम करेगी. गाजियाबाद पुलिस का ''कवच'' अपराधियों पर भारी पड़ेगा.

 

 

 

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:00 PM IST
Ghaziabad News
Ghaziabad News

गाजियाबाद/पीयूष गौड़: उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए नई तकनीक और तरीकों का इस्तेमाल कर रही है. गाजियाबाद के पुलिस कर्मियों ने तैयार किया अपराधियों के खिलाफ ‘कवच’तैयार कर लिया है.अपराधियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए गाजियाबाद पुलिस कर्मियों ने अब एक नया ‘कवच’ तैयार कर लिया है. 

क्या नया सीखेंगे अधिकारी?
दरअसल, कवच एक विशेष सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत पुलिस कर्मियों को जमीन पर उतरकर बिना हथियार अपराधियों को धूल चटाने की तकनीकें सिखाई जा रही हैं. गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन कवच संस्था ने किया. संस्था लंबे समय से आत्मरक्षा की बारीकियां सिखा रही है और अब तक कई आर्मी कमांडो व फौजियों को प्रशिक्षित कर चुकी है. 

इस बार पुलिस इंस्पेक्टरों और एसीपी स्तर के अधिकारियों को ऐसी तकनीकें सिखाई गईं, जिनका इस्तेमाल सड़क पर अचानक सामने आए अपराधी से निपटने में किया जा सकता है.

बिना हथियार अपराधियों को देंगे मात
प्रशिक्षण के दौरान एसीपी सूर्यबली मौर्य खुद मैदान में उतरीं और पुलिस बल को अपराधियों पर काबू पाने की व्यावहारिक तकनीकें सिखाईं. उन्होंने बताया कि यह ट्रेनिंग सिर्फ ताकत पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें चालाकी और फुर्ती का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है ताकि बिना हथियार भी अपराधियों को मात दी जा सके.

क्या बोले गाजियाबाद एसीपी
गाजियाबाद एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि ‘कवच’ जैसा प्रोग्राम पुलिस बल के लिए ढाल की तरह है. इससे न केवल उनकी शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है बल्कि आत्मविश्वास भी मजबूत होता है. उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों से आमने-सामने की टक्कर में हमेशा तैयार रहना चाहिए और यही प्रशिक्षण उन्हें जमीनी स्तर पर हर चुनौती का सामना करने लायक बनाता है.

इस ट्रेनिंग के बाद पुलिस कर्मियों ने कहा कि अब वे किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को सीधे मैदान में धूल चटाने के लिए और अधिक सक्षम महसूस कर रहे हैं.

चाचा-भतीजी कमरे में खून से लथपथ म‍िले...गाजीपुर में सनसनीखेज वारदात, सुसाइड नोट भी बरामद

 

Ghaziabad News

;