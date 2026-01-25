Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में विवाद समाप्ति की प्रार्थना, युवराज की मौत पर सख्त हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य

Ghaziabad News: डीप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज यानी रविवार को गाजियाबाद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया. वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर भी अपनी बता रखी. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:22 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ghaziabad News/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को गाजियाबाद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की विशेष जांच टीम (SIT) अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है.

केशव मौर्य ने कहा कि सरकार यह स्वीकार करती है कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले डिप्टी सीएम
प्रयागराज माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच चल रहे विवाद पर भी उपमुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि यह विवाद समाप्त हो और संगम स्नान कर विषय का पटाक्षेप करें. केशव मौर्य ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, वह एक संत हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. यदि वह किसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो वह उनकी भावना का भी सम्मान करते हैं.

स्नेह मिलन कार्यक्रम में हुए शामिल
उपमुख्यमंत्री गाजियाबाद में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा द्वारा आयोजित बिहार और पूर्वांचल स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम स्थल पर “कटेंगे तो बंटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे” जैसे स्लोगन वाले पोस्टर भी लगाए गए थे.

नोएडा इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामला: SIT जांच अंतिम चरण में
नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में SIT की जांच तेज हो गई है. जांच के पांचवें दिन टीम ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में डेरा डाला. इस दौरान प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र को जांच के दायरे में लेते हुए करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान पुलिस कमिश्नर, डीएम, डीसीपी, एसीपी, सीएफओ सहित नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सूत्रों के मुताबिक, चश्मदीदों के बयानों और सरकारी दावों में भारी अंतर सामने आया है.

वायरल वीडियो से बदला केस का रुख
सूत्रों के अनुसार, एक वायरल वीडियो सामने आने के बाद प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र जांच एजेंसियों के रडार पर आए. वीडियो के बाद मामले ने नया मोड़ लिया और SIT ने उन्हें तत्काल पूछताछ के लिए बुलाया. मुनेंद्र अपने पिता और भाई के साथ नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे घटना से जुड़े हर पहलू पर सवाल-जवाब किए गए.

600 पन्नों की रिपोर्ट, कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज
SIT ने जांच लगभग पूरी कर ली है और 600 से अधिक पन्नों की प्राइमरी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंपी जा सकती है. इसमें नोएडा प्राधिकरण की 150 पन्नों और पुलिस की 450 पन्नों की रिपोर्ट शामिल है. इन रिपोर्टों में ड्यूटी रोस्टर, कॉल डिटेल्स और रिस्पॉन्स टाइम का उल्लेख किया गया है. सूत्रों का कहना है कि यदि जांच में लापरवाही साबित होती है, तो कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है.

Ghaziabad News

