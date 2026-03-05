UP Breaking News Live: आज गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में होगी पश्चिम क्षेत्र की समन्वय बैठक; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं. गाजियाबाद में सीएम पश्चिम क्षेत्र की समन्वय बैठक करेंगे. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे. उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
UP Breaking News Live: 5 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं. गाजियाबाद में सीएम पश्चिम क्षेत्र की समन्वय बैठक करेंगे. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे. यह बैठक संघ और बीजेपी प्रदेश स्तर पर है. वहीं ग्रेटर नोएडा को सीएम योगी बड़ी सौगात देने वाले हैं. अब अगर मौसम की बात करें तो प्रदेश में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगी. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.
UP News Today Live Updates: अलीगढ़ में युवकों के साथ मारपीट
नमाज पढ़ कर लौट रहे थे युवक, चार युवक गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पहुंची
UP News Today Live Updates: छुट्टी बढ़ाने से इनकार...अफसर को दिखाया घाव
ट्रेन ड्राइवर ने पैंट खोलकर दिखाया घाव, मेडिकल लीव बढ़वाने को लेकर पूरा मामला, पाइल्स की बीमारी से पीड़ित था ट्रेन ड्राइवर
UP News Today Live Updates: बागपत में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष
दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे, एक महिला समेत 5 लोग घायल
UP News Today Live Updates: आज गाजियाबाद दौरे पर CM योगी आदित्यनाथ
पश्चिम क्षेत्र की समन्वय बैठक होगी
संघ और बीजेपी प्रदेश स्तर पर बैठक होगी
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी रहेंगे मौजूद #CMYogi #YogiAdityanath #Ghaziabad #BJP #RSS #PoliticalMeeting #zeeupuk pic.twitter.com/B6PQT0LPHa
UP News Today Live Updates: इटावा में दबंगों की दबंगई
इटावा में रेलवे के कंस्ट्रक्शन प्लांट में घुसकर दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां पर दबंगों कर्मचारियों ओर जमकर हमला कर घायल किया है. वहीं इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है पुलिस जांच में जुटी है.