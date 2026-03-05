UP Breaking News Live: आज गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में होगी पश्चिम क्षेत्र की समन्वय बैठक; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 5 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं. गाजियाबाद में सीएम पश्चिम क्षेत्र की समन्वय बैठक करेंगे. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे. यह बैठक संघ और बीजेपी प्रदेश स्तर पर है. वहीं ग्रेटर नोएडा को सीएम योगी बड़ी सौगात देने वाले हैं. अब अगर मौसम की बात करें तो प्रदेश में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगी. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

