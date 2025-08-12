Ghaziabad News: शादी नहीं हुई तो उड़ा दूंगा लाल किला....मां-बाप को फंसाने के लिए लोनी के ‘दिलजले’ ने किया 'धमाका'
Ghaziabad News: शादी नहीं हुई तो उड़ा दूंगा लाल किला....मां-बाप को फंसाने के लिए लोनी के ‘दिलजले’ ने किया 'धमाका'

Ghaziabad News: पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने फोन कर लाल किला को उडाने की धमकी दे दी. आननफानन में सुरक्षा एजेंसियों ने पुलिस को अलर्ट कर दिया.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:48 PM IST
Ghaziabad News: गाज‍ियाबाद के लोनी में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां शादी न होने से परेशान एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोनकर लाल किला उड़ाने की धमकी दे दी. धमकी भरे फोन से सुरक्षा एजेंसियों तक हड़कंप मच गया. आननफानन में कॉल ट्रेस की गई तो सच्‍चाई का पता चला. इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली. 

यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में आसिफ नाम के एक युवक ने रविवार को डायल 112 पर फोन घुमा दिया. आसिफ ने फोन कर कहा कि, मेरे माता-पिता लाल किले को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं. इसके बाद फोन काट दिया. फोन कटते ही पुलिस अलर्ट हो गई. कॉल ट्रेस किया तो पता चला कि फोन करने वाले युवक का नाम आसिफ है. पुलिस ने उसे लोनी के रामपार्क एक्‍सटेंशन से उड़ा लिया. 

शादी न होने से परेशान युवक ने किया फोन 
पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आसिफ शादी न होने से परेशान है. माता-पिता उसकी शादी को लेकर गंभीर नहीं है. इसलिए माता-पिता को बदनाम करने के लिए प्‍लान बनाया. बताया गया कि आसिफ का बड़ा भाई दिव्‍यांग है. घर वालों का कहना है कि पहले बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद ही आसिफ की शादी का नंबर आएगा. बड़े भाई की शादी अटकी है. ऐसे में आसिफ शादी करना चाहता है.   

मोहल्‍ले वाले बोले-शादी के लिए मैरिज पोर्टल है, पुलिस पोर्टल नहीं  
पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने भी मामला गंभीरता से लिया, क्योंकि 15 अगस्त से पहले लाल किले पर इस तरह की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता. आसिफ सलाखों के पीछे है. वहीं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि भाई, शादी के लिए ‘मैरिज पोर्टल’ होता है, ‘पुलिस पोर्टल’ नहीं. 

