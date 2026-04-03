प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत; घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की गला दबाकर की हत्या, दो मासूम बच्चे हुए बेसहारा

गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र स्थित शंकर विहार कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 11 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले दंपति का रिश्ता खौफनाक मोड़ पर खत्म हो गया. घरेलू विवाद के चलते पत्नी ने अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

घरेलू विवाद बना हत्या की वजह

जानकारी के अनुसार, मृतक बिजेंद्र मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला था और उसने करीब 11 साल पहले सोनिया उर्फ सोनी से प्रेम विवाह किया था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद और मारपीट की घटनाएं होती रहती थीं. 31 मार्च की रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक रूप ले बैठी.

आवेश में आकर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

आरोप है कि विवाद के दौरान आवेश में आकर पत्नी सोनिया ने डंडे के सहारे अपने पति का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया है.

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पुलिस कार्रवाई;आरोपी पत्नी गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी महिला को इतवार पुश्ता क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पति की मारपीट से परेशान थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया. वहीं, परिजनों का आरोप है कि महिला शराब की आदी थी और इसी कारण अक्सर विवाद होता था.

दो मासूम बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

इस दंपति के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 9 और 6 साल बताई जा रही है. इस दर्दनाक घटना के बाद दोनों बच्चे बेसहारा हो गए हैं और उनके सामने भविष्य को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार, जांच जारी

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अंतिम संस्कार करा दिया है. फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है और पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

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