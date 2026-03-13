Advertisement
हापुड़ में LPG सिलेंडरों की जमाखोरी का खुलासा: अब्दुल रेहान के घर से 55 सिलेंडर बरामद!

Hapur News:  हापुड़ जिले से गैस सिलेंडरों की जमाखोरी का बड़ा मामला सामने आया है.प्रशासन की कार्रवाई के दौरान एक घर से एलपीजी के भरे हुए 55 सिलेंडर बरामद किए गए हैं.यह सिलेंडर हापुड़ निवासी अब्दुल रेहान के घर से मिले हैं

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:58 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Hapur News: देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर हड़कंप का माहौल बना हुआ है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से गैस सिलेंडरों की जमाखोरी का बड़ा मामला सामने आया है. प्रशासन की कार्रवाई के दौरान एक घर से एलपीजी के भरे हुए 55 सिलेंडर बरामद किए गए हैं.  यह सिलेंडर हापुड़ निवासी अब्दुल रेहान के घर से मिले हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

जानें क्या हैं पूरा मामला ? 
बताया जा रहा है कि अब्दुल रेहान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है. हालांकि मामले के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस दावे का खंडन कर दिया है. उनका कहना है कि अब्दुल रेहान का पार्टी से कोई संबंध नहीं है.

आरोपी अब्दुल रेहान फरार
प्रशासनिक कार्रवाई के बाद आरोपी अब्दुल रेहान फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है और मामले की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों की जमाखोरी गंभीर मामला है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले से दूरी बनाते हुए कहा है कि यदि आरोपी का पार्टी से कोई संबंध साबित होता है तो संगठन स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात कही है.

कालाबाजारी और अफवाहों पर सरकार सख्त
इधर प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कथित किल्लत की खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं.उन्होंने कहा है कि पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह फैलाकर जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. हर जिले में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और लोगों को किसी तरह की घबराहट में आने की जरूरत नहीं है.

जिलों में बढ़ी निगरानी और निरीक्षण
सरकार के निर्देश के बाद जिलों में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है. प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि आपूर्ति व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने न आए. सरकार का कहना है कि कुछ स्थानों से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए किल्लत और कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं, जिनकी जांच की जा रही है. प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जमाखोरी या कालाबाजारी में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर योगी प्रशासन का हंटर! चोरी करने वाले एनकाउंटर में गिरफ्तार, जौनपुर में 60 अवैध सिलेंडर बरामद

 

