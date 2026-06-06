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सूर्या हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन, इंदिरापुरम में अवैध मदरसा पर लगा ताला

Ghaziabad News: शनिवार को इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी कॉलोनी स्थित मदरसा जामिया खुल्फा ए राशिदीन को प्रशासन ने सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान मदरसे पर नोटिस चस्पा किया गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 06, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:48 PM IST
सूर्या हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन, इंदिरापुरम में अवैध मदरसा पर लगा ताला
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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