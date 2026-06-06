बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं

जांच में यह भी सामने आया कि मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध नहीं थी. अधिकारियों ने आशंका जताई कि सुरक्षा मानकों के अभाव में किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है. नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि बच्चों के बैठने के लिए उचित साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं थी तथा बालक और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय भी उपलब्ध नहीं थे. इसके अलावा परिसर में अवैध रूप से हॉस्टल संचालित किया जा रहा था, जहां सामान्य मानवीय जीवन के अनुरूप सुविधाएं नहीं पाई गईं. अधिकारियों ने इसे बाल अधिकारों के संभावित उल्लंघन से भी जोड़कर देखा है.