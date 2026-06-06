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Ghaziabad News: गाजियाबाद के खोड़ा में हुए चर्चित सूर्या हत्याकांड के बाद जिले में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में शनिवार को इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी कॉलोनी स्थित मदरसा जामिया खुल्फा ए राशिदीन को प्रशासन ने सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान मदरसे पर नोटिस चस्पा किया गया, ताला लगाकर परिसर को सील कर दिया गया. ढोल बजाकर क्षेत्रवासियों को कार्रवाई की जानकारी दी गई. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मदरसे को सील किए जाने की घोषणा की.
बिना मान्यता प्राप्त चल रहा था मदरसा
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश चन्द्र तिवारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, वक्फ निरीक्षक, नगर निगम और नायब तहसीलदार सदर की संयुक्त आख्या में पाया गया कि कनावनी कॉलोनी गली नंबर-10 स्थित मदरसा गैर मान्यता प्राप्त एवं अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. मदरसा न तो विभाग में पंजीकृत था और न ही इसके संचालन की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त थी. संचालकों द्वारा सोसायटी का जीवित पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया.
बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं
जांच में यह भी सामने आया कि मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध नहीं थी. अधिकारियों ने आशंका जताई कि सुरक्षा मानकों के अभाव में किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है. नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि बच्चों के बैठने के लिए उचित साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं थी तथा बालक और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय भी उपलब्ध नहीं थे. इसके अलावा परिसर में अवैध रूप से हॉस्टल संचालित किया जा रहा था, जहां सामान्य मानवीय जीवन के अनुरूप सुविधाएं नहीं पाई गईं. अधिकारियों ने इसे बाल अधिकारों के संभावित उल्लंघन से भी जोड़कर देखा है.
एक सप्ताह के भीतर दें जवाब
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसा प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि गाजियाबाद में इससे पहले भी खोड़ा क्षेत्र में दो मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि डासना इलाके में एक अवैध मदरसे को प्रशासन और पुलिस द्वारा ध्वस्त किया गया था. सूर्या हत्याकांड के बाद जिले में पुलिस और प्रशासन द्वारा अवैध गतिविधियों तथा बिना मान्यता संचालित संस्थानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.