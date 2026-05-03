हापुड़ में पुलिस की कार्यशैली पर बड़ी कार्रवाई, दो अधिकारी लाइन हाजिर, अवैध हिरासत और अभद्रता का आरोप

हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होने के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है. एक व्यक्ति को कथित तौर पर 8 घंटे तक अवैध रूप से हवालात में रखने और उसके साथ अभद्रता करने के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया. यह मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल जांच के आदेश दिए गए.

डीआईजी के आदेश पर कार्रवाई

मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर कोतवाली प्रभारी विनोद पांडेय और चौकी इंचार्ज अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया. इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून के दायरे से बाहर जाकर किसी भी तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने से बढ़े सवाल

जांच के दौरान थाने के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जिससे मामले की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं. सीसीटीवी का बंद होना न केवल संदिग्ध स्थिति पैदा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि थाने की निगरानी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरती गई. अधिकारियों ने इसे भी जांच का अहम हिस्सा बनाया है और जिम्मेदारों की भूमिका को खंगाला जा रहा है.

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एसपीआरए को सौंपी गई जांच

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मेरठ के एसपीआरए बजरंग प्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में व्यक्ति को हिरासत में रखा गया और सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद थे. जांच के आधार पर आगे और भी कार्रवाई संभव मानी जा रही है.

पुलिस छवि पर असर, सख्ती के संकेत

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई से यह संकेत भी मिला है कि विभाग अपनी छवि सुधारने और अनुशासन बनाए रखने के लिए गंभीर है. अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि आगे किन अधिकारियों पर गाज गिरती है.

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