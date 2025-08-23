Ghaziabad News: कुत्तों को खाना खिला रही युवती पर हमला, जड़े थप्पड़ ही थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर डॉग लवर्स भड़के
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2893569
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

Ghaziabad News: कुत्तों को खाना खिला रही युवती पर हमला, जड़े थप्पड़ ही थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर डॉग लवर्स भड़के

Ghaziabad News: एक तरफ जहां आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट नए-नए निर्देश जारी कर रहा है. वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के की एक पॉश कॉलोनी में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर एक युवती पर युवक ने हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 23, 2025, 03:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghaziabad News: कुत्तों को खाना खिला रही युवती पर हमला, जड़े थप्पड़ ही थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर डॉग लवर्स भड़के

पीयूष गौड़/ गाजियाबाद: आवारा कुत्तों के काटने की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां देश की सर्वोच्च अदालत भी गंभीर है. और आए दिन नए निर्देश जारी कर रही है वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक डॉग लवर महिला पर हमला हो गया. महिला स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही थी, इसी दौरान उसकी एक युवक से बहस हो गई और युवक ने युवती पर हमला कर दिया. 

क्या है पूरा मामला
घटना गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार की  ब्रह्मपुत्र एंकलेव सोसायटी की है. एक युवती स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही थी तभी एक युवक ने युवती को इसके लिए मना किया. दोनों में बहस होने लगी. इसी दौरान युवक ने युवती पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिये. 38 सेकंड के वीडिओ में देखा जा सकता है कि कैसे युवक पर युवती पर हाथ चला रहा है और युवती वीडियो बनाने और पुलिस को बुलाने की बात कर रही है. 

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने से नहीं रोक सकता. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि कुत्तों को खिलाने वालों को उनके लिए तय किए गए स्थान पर सुरक्षित तरीके से भोजन कराना होगा और इस दौरान अन्य लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा.

सोसायटी निवासियों का कहना है कि आए दिन डॉग फीडिंग को लेकर विवाद खड़े होते रहते हैं, जबकि डॉग लवर्स का पक्ष है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की
सहायक पुलिस आयुक्त रितेश त्रिपाठी ने बाताया कि दिनांक 22.08.2025 को थाना विजयनगर से सम्बन्धित सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ मारपीट व अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा है. उक्त सम्बन्ध में तत्काल ही थाना विजयनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है. उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. प्रकरण में अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

 

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

Moradabad highway Expansion
121 किमी लंबा मुरादाबाद-बरेली हाईवे होगा सिक्सलेन, NHAI ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव
Ghaziabad News
कुत्तों को खाना खिला रही युवती पर हमला, जड़ दिये थप्पड़ ही थप्पड़, वीडियो वायरल होने
Meerut Spiderman stunt
Meerut News: घंटाघर पर चढ़ा स्पाइडरमैन, उछलकूद कर किया जानलेवा स्टंट, फिर जो हुआ...
Gorakhpur News
गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी देने वाले हैं दो कल्याण मंडपम की सौगात
sambhal bijali chori
संभल में बिजली चोरी का बड़ा खेल,90% घरों तक फैला था जाल, रेड में चौंकाने वाला खुलासा
Love Triangle Case
Amethi News: बीच सड़क लड़कियों का 'दंगल', बॉयफ्रेंड को लेकर एक-दूसरे पर बरसाए थप्पड़
UP Road Accident
मऊ में इनोवा डंफर में घुसी, कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और पत्नी की मौत
Vanshika Chaudhary
किसान की बेटी का कमाल! शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत
Lucknow news
2027 विधानसभा चुनावों को लेकर BJP का खास प्लान, जीती-हारी सीटों को कैटेगरी में बांटा
Gorakhpur News
बाइक पर खुलेआम रोमांस करता दिखा कपल लोग बोले, “अब यही दिन देखना बाकी था।”
;