Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद पिता ने तोड़ा दम, अचानक धड़ाम से जमीन पर गिरा, सीसीटीवी देख कांप उठे लोग!

Bulandshahr News: बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर शुक्रवार सुबह ADL स्कूल के बाहर एक युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई.  

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:39 PM IST
बुलंदशहर न्यूज/मोहित गोमत :  यूपी के बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर शुक्रवार सुबह ADL स्कूल के बाहर एक युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. मृतक की पहचान तारिक मेवाती के रूप में हुई है, जो अपनी बेटी को रोज की तरह स्कूल छोड़ने आया था. घटना सुबह स्कूल खुलने के समय की बताई जा रही है.  जैसे ही तारिक अपनी बेटी को छोड़कर वापस लौटने लगा, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा।  यह पूरी घटना स्कूल के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. 

क्या हैं मामला जानें ? 
जानकारी के मुताबिक,  तारिक मेवाती कुछ ही सेकंड में बेसुध हो गया. स्कूल स्टाफ दौड़कर मौके पर पहुंचा और तुरंत आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।  डॉक्टरों का कहना है कि तारिक को अस्पताल लाने से पहले ही कार्डियक अरेस्ट आ चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.

तारिक मेवाती जॉइंट फैमिली में रहता था और बिल्डिंग मैटेरियल की सप्लाई का व्यापार करता था. परिजनों के मुताबिक, उसे किसी तरह की लंबी बीमारी नहीं थी और न ही उसने किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या की शिकायत पहले कभी की थी. अचानक हुए इस हादसे ने परिवार को सदमे में डाल दिया है. परिवार के सदस्यों का कहना है कि तारिक बिल्कुल स्वस्थ था और रोज की तरह बेटी को स्कूल छोड़ने निकला था.

स्थानीय लोगों का क्या कहना ?
स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना इतनी अचानक हुई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया. CCTV फुटेज में साफ दिखाई देता है कि तारिक कुछ कदम चलते ही अचानक लड़खड़ाया और फिर वहीं गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत स्कूल स्टाफ को सूचना दी, जिसके बाद तेजी से उसे अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची.  पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का लग रहा है.  CCTV फुटेज और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी औपचारिकताएं की जा रही हैं. 

