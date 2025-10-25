Ghaziabad News: तुलसी निकेतन के एक फ्लैट में लगी भयंकर आग, दम घुटने से मासूम की गई जान, महिला की हालत गंभीर

Advertisement
Ghaziabad Fire News: गाजियाबाद जिले के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना घटी है. यहां देर रात तुलसी निकेतन के एक फ्लैट में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. इस हादसे में एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. जबकि, उसकी मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दमकलकर्मियों और पुलिस की तत्परता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन हादसे की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं.

क्या है ये पूरी घटना?
थाना टीला मोड़ क्षेत्र के तुलसी निकेतन चौकी अंतर्गत फ्लैट नंबर 61A में शनिवार देर रात करीब 2:25 बजे आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली. सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी पुलिस बल और फायर टेंडर टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जब पुलिस और दमकल दल वहां पहुंचे तो फ्लैट के बाहर ताला बंद था. जबकि, अंदर से तेज धुआं निकल रहा था. मौके पर आस-पास के लोग इकट्ठा थे, लेकिन अंदर रहने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

पूरा मकान धुएं से भरा
ताला तोड़कर जब टीम अंदर पहुंची, तो कमरे में रखा फ्रिज जल रहा था और पूरा मकान धुएं से भर चुका था. दमकलकर्मियों ने पंपिंग की मदद से आग पर काबू पाया और सभी दरवाजे-खिड़कियां खोलकर कमरे का धुआं निकाला. तलाशी के दौरान एक महिला और उसकी बच्ची फर्श पर अचेत अवस्था में मिलीं. पड़ोसी महिलाओं और पुलिसकर्मियों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया और तत्काल जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली भेजा गया.

इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की संभावना
डॉक्टरों ने जांच के बाद 5 वर्षीय बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है. घायल महिला की पहचान सब्बी परवीन उर्फ पिंकी (30 वर्ष) पत्नी मो. जाकिर के रूप में हुई है. जबकि, मृत बच्ची का नाम साइना परवीन (5 वर्ष) बताया गया. परिवार दो दिन पहले ही इस फ्लैट में किराए पर रहने आया था. महिला के पति मो. जाकिर पेशे से ऑटो चालक हैं. वह मूल रूप से बुलंदशहर के निवासी हैं, जबकि उनकी पत्नी बिहार के किशनगंज की रहने वाली है. 

फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्राथमिक जांच में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
जिले के तुलसी निकेतन में देर रात आग लगने की सूचना पर टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. जांच में पाया गया कि आग कमरे में रखे फ्रिज से लगी थी. दुर्भाग्यवश एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि महिला का इलाज जारी है. फायर यूनिट ने आग पूरी तरह बुझाकर कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस भी इस घटना को लेकर जांच में जुटी हुई है.

