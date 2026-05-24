Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3227523
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद: लोनी में कच्ची दुकानों में लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ राख

Ghaziabad News: गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरोड़ी इलाके में आग का एक भयावह मामला सामने आया है. यहां खेत के बाहर स्थित कच्ची दुकानों में अचानक आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते तीन से चार दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 24, 2026, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाजियाबाद: लोनी में कच्ची दुकानों में लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ राख

गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरोड़ी इलाके में आग का एक भयावह मामला सामने आया है. यहां खेत के बाहर स्थित कच्ची दुकानों में अचानक आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते तीन से चार दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकानों में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया.

अचानक भड़की आग से मची अफरा-तफरी
घटना के समय आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग को विकराल रूप लेते देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. दुकानदारों और मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी ओर से आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन कच्ची संरचना होने के कारण आग ने तेजी से अपना दायरा बढ़ा लिया. आग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते चार दुकानें इसकी चपेट में आ गईं.

दमकल विभाग की त्वरित तत्परता
घटना की सूचना मिलते ही गाजियाबाद दमकल विभाग को अलर्ट किया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) राहुल पाल ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल की गाड़ी को रवाना करने की तैयारी की जा रही थी. विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार थे, तभी सूचना देने वाले व्यक्ति ने दोबारा संपर्क कर जानकारी दी कि स्थानीय निवासियों के अथक प्रयासों से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. इस सूचना के बाद दमकल विभाग ने राहत की सांस ली.

Add Zee News as a Preferred Source

आग का कारण फिलहाल अज्ञात
स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस और प्रशासन इस बात की जांच कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. हालांकि, कच्ची दुकानें होने के कारण नुकसान का अंदाजा काफी अधिक लगाया जा रहा है.

सुरक्षा के प्रति सावधानी की जरूरत
यह घटना ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में कच्ची दुकानों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है. इस तरह के आयोजनों या व्यापारिक स्थलों पर अग्निशमन यंत्रों की कमी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी अक्सर बड़े हादसों का कारण बनती है. फिलहाल, क्षेत्र के लोग इस घटना से हुए भारी आर्थिक नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. लोनी पुलिस मामले की विस्तृत जानकारी जुटा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

 

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

Ghaziabad News
गाजियाबाद: लोनी में कच्ची दुकानों में लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ राख
jaunpur news
जौनपुर: 46 लाख के गबन की जांच के दौरान बवाल, अधिकारियों के सामने ही भिड़े दो पक्ष
jaunpur news
जौनपुर: लाइन ठीक करने खंभे पर चढ़े संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत!
UP Heatwave Alert
तवे सा तप रहा पूर्वी UP,कब होगी बारिश?गर्मी के टॉर्चर के बीच जानें बाकी जिलों का हाल
Sambhal news
संभल में 10 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन का मामला: डाक सहायक की बढ़ी मुश्किलें!
UPJEE-P
UP पॉलीटैक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी,नोट कर लें डेट,जल्द आएंगे एडमिट कार्ड
Lucknow news
लखनऊ कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40,000 पन्नों की चार्जशीट में उजागर हुआ काला सच
Varanasi News
वाराणसी एयरपोर्ट पर दबोचे गए शहनाज़ और यूसुफ, ₹22 करोड़ का गांजा बरामद
UP News
UP से दिल्ली तक हलचल!युवा से अल्पसंख्यक मोर्चा तक बदलेंगे चेहरे, कभी भी आ सकती लिस्ट
up breaking news
UP Breaking News Live: बिजली आपूर्ति की समीक्षा कर रहे CM योगी, बसपा की अहम बैठक शुरू; यहां पढ़ें अपडेट्स