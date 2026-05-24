गाजियाबाद: लोनी में कच्ची दुकानों में लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ राख

Ghaziabad News: गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरोड़ी इलाके में आग का एक भयावह मामला सामने आया है. यहां खेत के बाहर स्थित कच्ची दुकानों में अचानक आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते तीन से चार दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं.
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गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरोड़ी इलाके में आग का एक भयावह मामला सामने आया है. यहां खेत के बाहर स्थित कच्ची दुकानों में अचानक आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते तीन से चार दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकानों में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया.
अचानक भड़की आग से मची अफरा-तफरी
घटना के समय आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग को विकराल रूप लेते देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. दुकानदारों और मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी ओर से आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन कच्ची संरचना होने के कारण आग ने तेजी से अपना दायरा बढ़ा लिया. आग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते चार दुकानें इसकी चपेट में आ गईं.
दमकल विभाग की त्वरित तत्परता
घटना की सूचना मिलते ही गाजियाबाद दमकल विभाग को अलर्ट किया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) राहुल पाल ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल की गाड़ी को रवाना करने की तैयारी की जा रही थी. विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार थे, तभी सूचना देने वाले व्यक्ति ने दोबारा संपर्क कर जानकारी दी कि स्थानीय निवासियों के अथक प्रयासों से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. इस सूचना के बाद दमकल विभाग ने राहत की सांस ली.
आग का कारण फिलहाल अज्ञात
स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस और प्रशासन इस बात की जांच कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. हालांकि, कच्ची दुकानें होने के कारण नुकसान का अंदाजा काफी अधिक लगाया जा रहा है.
सुरक्षा के प्रति सावधानी की जरूरत
यह घटना ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में कच्ची दुकानों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है. इस तरह के आयोजनों या व्यापारिक स्थलों पर अग्निशमन यंत्रों की कमी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी अक्सर बड़े हादसों का कारण बनती है. फिलहाल, क्षेत्र के लोग इस घटना से हुए भारी आर्थिक नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. लोनी पुलिस मामले की विस्तृत जानकारी जुटा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.