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हापुड़ में फोम फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक आसमान में छाया अंधेरा, बड़ा हादसा टला

Hapur News: हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में एक फोम फैक्ट्री में गद्दे रखने के दौरान चिंगारी निकलने से भीषण आग लग गई. हादसे में तीन मजदूर झुलस गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 03, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:16 PM IST
हापुड़ में फोम फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक आसमान में छाया अंधेरा, बड़ा हादसा टला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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