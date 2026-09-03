हापुड़ में फोम फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक आसमान में छाया अंधेरा, बड़ा हादसा टला

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अभिषेक माथुर/हापुड़: हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी फेज-3 में एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसमान में कई किलोमीटर दूर तक काला धुआं छा गया और फैक्ट्री परिसर में भगदड़ मच गई. हादसे में तीन मजदूर झुलस गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने काबू पाया.
फोम फैक्ट्री में भीषण आग
धौलाना क्षेत्र अंतर्गत यूपीएसआईडीसी फेज-3 में सुख स्टील्स नामक फोम फैक्ट्री है. गुरुवार को अचानक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. मसूरी-गुलावठी रोड पर इस इकाई के शेड नंबर तीन में तैयार फोम के गद्दे रखे जा रहे थे, तभी गद्दों की आपसी रगड़ से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. फोम होने के कारण आग तेजी से फैली और आसमान में काले धुएं का भारी गुबार छा गया. हादसे में काम कर रहे तीन मजदूर नफीस निवासी जखेड़ा रहमतपुर, जाबिर निवासी देहरा और अब्दुल्ला निवासी बझेड़ा कला गंभीर रूप से झुलस गए. तीनों को आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बड़ा औद्योगिक विस्फोट होने से टला
सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं. हापुड़ और पिलखुवा फायर स्टेशनों से बुलाई गईं चार दमकल गाड़ियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. फायर ब्रिगेड के जवानों ने समय रहते आग को शेड नंबर तीन तक ही सीमित कर दिया गया, जिससे परिसर के बाकी हिस्से सुरक्षित बच गए. गनीमत यह रही कि घटनास्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित आइसोब्यूटेन गैस के बड़े भंडारण तक लपटें नहीं पहुंच सकीं, वरना बड़ा औद्योगिक विस्फोट हो सकता था.
आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि फेज-3 में सुख स्टील्स के शेड नंबर तीन में आग लगी है. हापुड़ और पिलखुवा से कुल चार गाड़ियां रवाना की गईं. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आधे घंटे के भीतर आग को पूरी तरह से बुझा दिया. परिसर के बाकी 8 शेड सुरक्षित हैं. तीन मजदूर आंशिक रूप से झुलसे हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया था.
आग के कारणों की जांच की जा रही
पुलिस क्षेत्राधिकारी पिलखुवा मुनीश चंद्रा ने बताया कि धौलाना क्षेत्र में सुख स्टील्स फैक्ट्री में फोम निर्माण के दौरान आग लगने की घटना हुई. सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. झुलसे तीनों मजदूरों का अस्पताल में उपचार जारी है. मौके पर कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और आग लगने के सटीक तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है.
9 जुलाई को भी लगी थी आग
बता दें कि इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक निगरानी की कलई खोलकर रख दी है. 9 जुलाई को भी इसी फैक्ट्री परिसर में आग लगी थी, जिसमें एक मजदूर गुलफाम की झुलसकर जान चली गई थी. उस वक्त अग्निशमन विभाग की वैध एनओसी न होने पर धौलाना थाने में फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था. इसके बावजूद फैक्ट्री का संचालन बदस्तूर जारी रहा और प्राथमिक अग्निशमन उपकरण मौके पर काम नहीं आए. बिना मानक और बिना एनओसी के दोबारा शुरू हुए इस काम पर अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी जांच के घेरे में है.