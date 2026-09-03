हापुड़ में फोम फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक आसमान में छाया अंधेरा, बड़ा हादसा टला

9 जुलाई को भी लगी थी आग

बता दें कि इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक निगरानी की कलई खोलकर रख दी है. 9 जुलाई को भी इसी फैक्ट्री परिसर में आग लगी थी, जिसमें एक मजदूर गुलफाम की झुलसकर जान चली गई थी. उस वक्त अग्निशमन विभाग की वैध एनओसी न होने पर धौलाना थाने में फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था. इसके बावजूद फैक्ट्री का संचालन बदस्तूर जारी रहा और प्राथमिक अग्निशमन उपकरण मौके पर काम नहीं आए. बिना मानक और बिना एनओसी के दोबारा शुरू हुए इस काम पर अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी जांच के घेरे में है.