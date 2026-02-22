हापुड़ में दिखा आग का तांडव! धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में धधक उठीं दो फैक्ट्रियां, मचा हड़कंप

Advertisement
Hapur News: औद्योगिक क्षेत्र में दो फैक्ट्रियों में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई. किसी तरह आग पर काबू पाया गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 22, 2026, 11:30 PM IST
Hapur News: हापुड़ में धौलाना थाना क्षेत्र अंतर्गत यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में देर शाम दो फैक्ट्रियों में अचानक आग लग गई. आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं. औद्योगिक क्षेत्र में दो फैक्ट्रियों में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने में जुट गईं. बताया गया कि फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया.

यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, धौलाना थाना क्षेत्र अंतर्गत मसूरी गुलावठी मार्ग पर यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में आरके पॉलीमार कंपनी में कर्मचारी दूध के पैकेट को पैक करने वाले प्लास्टिक के बोरे बनाने का काम कर रहे थे, तभी यहां अचानक प्लास्टिक के बोरों में आग लग गई. आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. भीषण आग ने पास स्थित राधा कृष्ण जूट फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया. 

जूट फैक्ट्री को भी आग ने चपेट में लिया
बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण जूट फैक्ट्री में गत्ते का निर्माण किया जाता है. जहां गत्तों ने भी जबरदस्त तरीके से आग पकड़ ली. देखते ही देखते दोनों फैक्ट्रियां आग की लपटों के बीच पूरी तरह से झुलसने लगीं. इससे यूपीएसआईडीसी इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आग को बुझाने के लिए जुट गए. घटना की जानकारी पुलिस के साथ-साथ फायर ब्रिगेड को दी, तो मौके पर करीब 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं. 

लाखों का माल जलकर राख 
बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया गया है. लेकिन दोनों फैक्ट्रियों में रखा लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया है. फैक्ट्री में आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल, पूरे घटनाक्रम की जांच करने में पुलिस और स्थानीय अधिकारी जुट गए हैं.

