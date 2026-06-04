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बागपत में गैस सिलेंडर का भीषण अग्निकांड: 4 वर्षीय मासूम की खौफनाक मौत, दो लोग गंभीर रूप से झुलसे

Baghpat News: बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के पठानकोट मोहल्ले में देर रात एक बेहद खौफनाक हादसा हुआ, जिसने न केवल एक परिवार की खुशियां छीन लीं, बल्कि पूरे मोहल्ले को सुन्न करके रख दिया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:15 AM IST
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बागपत में गैस सिलेंडर का भीषण अग्निकांड: 4 वर्षीय मासूम की खौफनाक मौत, दो लोग गंभीर रूप से झुलसे

बागपत न्यूज/कुलदीप चौहान: उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के पठानकोट मोहल्ले में देर रात एक बेहद खौफनाक हादसा हुआ, जिसने न केवल एक परिवार की खुशियां छीन लीं, बल्कि पूरे मोहल्ले को सुन्न करके रख दिया. घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसमें 4 वर्षीय मासूम बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई.

चाय बनाते समय हुआ हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, देर रात परिवार में चाय बनाने की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान अचानक रसोई में रखे बड़े गैस सिलेंडर से गैस लीक होने लगी और देखते ही देखते उसमें आग लग गई.आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पास ही रखे एक छोटे 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें देख पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई और परिवार के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह बाहर भागे.

मासूम को बचाने की कोशिश में झुलसे परिजन
घर से बाहर निकलने के बाद जब परिजनों ने गिना, तो पता चला कि 4 वर्षीय जैद अंदर ही रह गया है. घबराहट में मासूम जैद डर के मारे एक चारपाई के नीचे छिप गया था. उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उसका बड़ा भाई हुसैद जान जोखिम में डालकर वापस अंदर गया, लेकिन आग की भीषण लपटों के कारण वह बुरी तरह झुलस गया. जैद को भी गंभीर अवस्था में बाहर निकाला गया, लेकिन दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

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स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा धमाका
हादसे के दौरान जैद के चाचा वसीम ने भी साहस दिखाते हुए जलते हुए सिलेंडर को बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसमें वह खुद भी गंभीर रूप से झुलस गए. वसीम ने सुलगते सिलेंडर को खींचकर घर से दूर एक खाली प्लॉट में फेंक दिया. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि सिलेंडर समय रहते घर से बाहर न निकाला जाता, तो वह फट सकता था, जिससे आसपास के कई घरों को भी भारी नुकसान हो सकता था.

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