Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2990548
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

Ghaziabad News: होटल रूम में मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव, युवती पर लगे संगीन आरोप, सदमे में पूरा परिवार

Ghaziabad Engineer Suicide Case: गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब होटल के कमरे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव मिला. उसका शव रूम में फंदे से लटका मिला है. बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात वह अपने दोस्तों के साथ रूम में पार्टी की थी. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghaziabad News
Ghaziabad News

Ghaziabad Engineer Suicide Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव होटल के कमरे में मिला है. उसका शव होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला. युवक ने मंगलवार की रात चार दोस्तों के साथ रूम में पार्टी की. वह तीन दिन से OYO होटल में रुका हुआ था. स्टाफ कर्मी से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

मृतक के चाचा ने लगाए आरोप
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि युवक से होटल में कौन-कौन मिलने आया था? मृतक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरठ का रहने वाला है. जबकि, वह नोएडा में नौकरी करता था. उसके चाचा इंद्रपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि एक लड़की टॉर्चर कर रही थी. उससे परेशान होकर भतीजे ने सुसाइड कर लिया है.

होटल के कमरे में मिला शव
इंदिरापुरम पुलिस ने सुसाइड करने वाले युवक की पहचान रजत प्रताप सिंह के रूप में की है. वह होटल के रूम नंबर- 203 में तीन दिन से रुका था. होटल स्टाफ के हिसाब से रूम का दरवाजा अंदर से बंद था. बुधवार सुबह 8:40 बजे तक दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

फिर इसकी सूचना पुलिस को सूचना दी गई. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो रजत का शव पंखे से लटकता दिखा. वहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

TAGS

Ghaziabad Engineer Suicide CaseGhaziabad NewsGhaziabad police

Trending news

up accident news
हादसों का गुरुवार! सीतापुर से उन्नाव तक दर्दनाक एक्सीडेंट, चार की मौत, दो दर्जन घायल
uttarakhand rain alert
बद्रीनाथ-केदारनाथ में बिछी सफेद बर्फ की चादर, IMD ने बताया मौसम का ताजा हाल
Azamgarh news
पड़ोसी ने सोते हुए शख्स पर किया सू-सू, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक
Hapur Latest News
हापुड़ में पुलिसवालों से मारपीट, वर्दी फाड़ डाली, कार्तिक मेले से लौट रहे थे युवक
hathras news
अस्पताल में साली के साथ पकड़ा गया जीजा, देखते ही पत्नी ने चप्पल बरसाई, निकाला जुलूस
Gorakhpur News
गोरखपुर में महिला की हत्या से सनसनी! चोरी के बाद हत्या की आशंका, विदेश में है पति
UP Board Exam Date 2026
इंतजार खत्म! इस दिन से शुरू होगी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षाएं
Jhansi latest News
बॉलिंग के बीच उल्टियां हुईं गिर पड़े, क्रिकेट खेलते हुए 30 साल के LIC अफसर की मौत
unnao accident
कार्तिक पूर्णिमा पर 6 युवकों की जीवन लीला खत्म, दो अलग-अलग हादसों में गई जान
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय ने रचा इतिहास! नेचर इंडेक्स रैंकिंग में प्रदेश में दूसरा स्थान