Ghaziabad News: होटल रूम में मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव, युवती पर लगे संगीन आरोप, सदमे में पूरा परिवार

Ghaziabad Engineer Suicide Case: गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब होटल के कमरे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव मिला. उसका शव रूम में फंदे से लटका मिला है. बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात वह अपने दोस्तों के साथ रूम में पार्टी की थी. पढ़िए पूरी डिटेल...
Ghaziabad Engineer Suicide Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव होटल के कमरे में मिला है. उसका शव होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला. युवक ने मंगलवार की रात चार दोस्तों के साथ रूम में पार्टी की. वह तीन दिन से OYO होटल में रुका हुआ था. स्टाफ कर्मी से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.
मृतक के चाचा ने लगाए आरोप
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि युवक से होटल में कौन-कौन मिलने आया था? मृतक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरठ का रहने वाला है. जबकि, वह नोएडा में नौकरी करता था. उसके चाचा इंद्रपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि एक लड़की टॉर्चर कर रही थी. उससे परेशान होकर भतीजे ने सुसाइड कर लिया है.
होटल के कमरे में मिला शव
इंदिरापुरम पुलिस ने सुसाइड करने वाले युवक की पहचान रजत प्रताप सिंह के रूप में की है. वह होटल के रूम नंबर- 203 में तीन दिन से रुका था. होटल स्टाफ के हिसाब से रूम का दरवाजा अंदर से बंद था. बुधवार सुबह 8:40 बजे तक दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
फिर इसकी सूचना पुलिस को सूचना दी गई. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो रजत का शव पंखे से लटकता दिखा. वहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.